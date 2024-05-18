香港兆基創意書院遭黑客入侵伺服器　8TB資料被鎖　逾600人受影響

香港兆基創意書院今（18日）在Facebook發文，IT人員發現伺服器被黑客入侵，將書院最近四年約8TB的資料鎖上，包括2021年及之後的畢業學生、在校學生、曾登記家長、教職員資料及科務及學務文件等。書院已即時將校內網絡關閉，以防影響擴散，並通報教育局、警方及個人資料私隱專員公署等，且通知家長和學生，暫未確定資料有否外泄。

個人資料私隱專員公署指，在5月13日接獲有關通報，初步顯示，有超過600人受影響，已根據既定程序展開循規審查，並建議有關機構盡快通知受影響人士。



香港兆基創意書院。（張浩維攝）

涉近四年個人資料及科務學務文件

香港兆基創意書院表示，IT人員於5月13日發現伺服器被黑客入侵，將書院最近四年約8TB的資料鎖上，相關資料包括2021年及之後的畢業學生、在校學生、曾登記家長、教職員、租客個人或團體個人資料，以及科務及學務文件。

已即時將校內網絡關閉

書院稱，已即時將校內網絡關閉，以防止影響擴散，同日已將事件通報教育局、警方、私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，並且通知家長和學生，隨後待資料修復後，會接續通知舊生以至受影響之租場人士及團體。

書院已通報私隱專員公署。（資料圖片）

目前未能確定資料有否外泄

書院指目前未能確定資料有否外泄，但安全起見，已請有關可能受影響的人士小心注意陌生通訊，同時開始對書院整個伺服器及所有電腦進行完整掃描及或重新安裝，有關工作估計需時至少一星期。

該書院稱，在未能完全排除書院網絡仍存在風險前，書院內聯網及無線網絡將會繼續關閉，會設置臨時上網方案以供教學之用；在完成校內伺服器、電腦及網絡安全掃描並確定排除相關隱患後，才重新開放書院網絡。

書院已即時調動資源，處理網絡保安問題，追查是次遭受攻擊的系統漏洞，更新資訊安全程序，以盡力防範再次發生同類型事件，對受影響人士致歉。

私隱專員公署按既定程序展開循規審查

個人資料私隱專員公署指，在5月13日接獲有關通報，初步顯示，有超過600人受影響，已根據既定程序展開循規審查，並建議有關機構盡快通知受影響人士。