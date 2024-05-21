流感｜4歲未打疫苗女童染H1甲流 併發敗血症及肺炎 情況嚴重
撰文：鄧宇詩
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衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，正調查一宗四歲女童甲型流感嚴重個案。女童16日起開始發燒、咳嗽和流鼻水，其後入住廣華醫院，臨床診斷為甲型流感併發敗血症和嚴重肺炎，現時情況嚴重。初步調查顯示，女童潛伏期內沒有外遊，沒有接種今季季節性流感疫苗。
衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗四歲女童甲型流感嚴重個案。女童由16日起發燒、咳嗽和流鼻水，17日到廣華醫院求醫，同日入院接受治療，19日轉往兒童深切治療部。呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發敗血症和嚴重肺炎，病人現時情況嚴重。
衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者出現病徵。
衞生防護中心發言人指，對高危人士而言，流感可引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。
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