流感雙高峰｜孔繁毅料有夏季小高峰　倡增噴鼻疫苗助推兒童接種率

流感持續肆虐，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（20日）表示，今年流感季節有雙高峰，1、2月的H3N2甲型流感後緊接4月爆發H1甲流，預料H1甲流會在6、7月回落，隔一個月後H3病毒甚至乙型流感或會有夏季小高峰，但相信屆時爆發規模較細，時間也較短，建議衞生署明年增購噴鼻式疫苗，提高幼童接種率之餘，減少所需醫護人手。



學童示範接種噴鼻式流感疫苗。（受訪者提供）

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今早在港台節目表示，今年流感會有雙高峰，包括1、2月爆發H3N2甲型流感後，4月份又有H1甲流，相信與新冠大流行三年後，大部份人對流感免疫偏低，尤其是兒童，因他們過去或未感染過流感，也無接種過疫苗，故出現兒童重症、甚至死亡個案。

他又說，流感爆發去到某個高峰，個案會回落，天氣暖後，病毒活躍程度都有下降，相信H1甲流會在6、7月回落，但稍後H3流感或乙型流感可能迎來夏季小高峰，不過因大部份人或已有免疫，料無去年嚴重，爆發時間也更短些。

孔繁毅又說，目前院舍長者疫苗接種情況不錯，但幼童仍然不夠，認為學校接種計劃可以再好些，尤其是幼稚園，建議除針劑外，可考慮噴鼻式疫苗，提供多些選擇。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／張浩維攝）

他說，小朋友怕打針，噴鼻式疫苗流程則更暢順，接種過程簡單，副作用或只有些鼻塞，甚至較針劑少，更好節省醫護人手，建議衞生署明年可增購，以提高兒童接種率。

至於新冠方面，他預料KP.2病毒株會在未來數星期取代現時JN.1，成為本港主流病毒株。他稱KP.2是JN.1演化，基因排序只有3個位有變異，雖然至易傳染、免疫逃逸更強，但破壞力減弱，需要更多病毒才可感染，料XBB一價疫苗已足夠應付，呼籲高危人士盡快接種。