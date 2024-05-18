流感雙高峰｜孔繁毅料兩病毒緊接爆發　H1在7月回落　H3於8月接力

流感個案持續高企，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今日（18日）在商台節目表示，今年夏季流感季節有機會出現「雙高峰」，3、4月爆發的甲型流感H1會持續至7月才回落，甲型流感H3則會「接力」在8月或9月間出現高峰，但相信兩者不會無縫接軌。



新冠方面，他指本港現有8成案例屬JN.1病毒株，15%則是KP.2新變異株，他相信新變異株KP.2在數星期後，便會取代JN.1成香港主流變異株，惟他表示香港有足夠免疫力對抗新變異株。



孔繁毅稱「雙高峰」大機會在今年夏季發生

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今日在商台節目《政經星期六》指出，流感季節「雙高峰」大機會在今年夏季發生，兩種甲型流感H1和H3相繼一接一地在今年出現，H1流感高峰在今年冬季、農曆新年期間開始，及至3至4月，再爆發一波H1流感，相信會H1流感高峰會持續一段時間，至7月再回落。

他續指，H3流感則在去年夏季的7月至10月，出現長時間的流感高峰，在今年，H3流感持續在本港出現，在8月或9月或會出現H3流感高峰，不過，他相信H3流感夏季高峰應該無上年般嚴重。他稱，除了H1、H3兩種甲型流感，現時的乙型流感有微升跡象，但相信H1流感病毒仍是香港主流。

經歷疫情3年真空期 社區流感免疫力偏低致流感現反彈

孔繁毅表示，兒童和市民在疫情3年期間，未有感染過流感，經過這「真空期」，社區對流感的免疫力偏低，因而出現流感高峰的反彈情況，他亦稱，不只香港，世界各地都面對相同情況。他呼籲未曾接種過流感疫苗或未感染過流感的人士，特別是兒童，應盡快接種。

他指出，兒童和長者是主要感染人士，兒童的重症、感染率更比長者高，因長者在安老院舍多有接種疫苗，部分長者在疫情前亦感染過流感，相對有免疫力，「過往好多幼童都未感染過」，在無抗體人士在感染後的嚴重性會較大。

孔繁毅指，針劑式和噴鼻式疫苗的功效相若，噴鼻式疫苗在接種後，或會與打針一樣，出現副作用，而噴鼻疫苗的副作用則是接種後首2日或會鼻塞。（資料圖片）

針劑式和噴鼻式疫苗功效相若 後者接種過程更順暢和快

他強調，「打疫苗係對抗流感最有效嘅方法」，現時流感四價疫苗分針劑式和噴鼻式，他指，噴鼻式較貴，但兩者效用相若，只是各自適合接種的年齡都不同，噴鼻式適用於6個月大至50歲人士，而50歲以上人士則建議接種針劑疫苗，因他們的免疫系統較不活躍，用噴鼻疫苗的效用較針劑差。

現時政府購入的針劑疫苗數量較噴鼻式多，孔繁毅認為，兒童更願意接受噴鼻式疫苗，這能讓接種過程更順暢和快，因此，他建議衞生署提高噴鼻式疫苗的數量，他表示，現時正與衞生署溝通，會繼續討論此事。

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料數星期後新冠KP.2成本港主流病毒株 傳染性較高 破壞力較低

衞生防護中心近日在香港的污水中，檢測出肺炎變異株KP.2，孔繁毅指，KP.2與之前出現的另一變異株JN.1好相似，KP.2的傳染性較高，但破壞力則較低。在本港現時的肺炎案例中，有8成是JN.1，15%則是KP.2，他相信過幾星期，KP.2會取代JN.1成香港主流新冠病毒株。雖然他稱香港有足夠免疫力對抗KP.2變異株，但他仍呼籲高危人士，如長者、長期病患人士可繼續接種疫苗加强劑。