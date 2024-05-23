網民聲稱BIGBANG前成員勝利移民香港　政府︰沒接獲有關人士申請

網上早前流傳韓國天團BIGBANG前成員勝利移民香港，其後更陸續獲傳媒報道稱勝利擬來港定居。政府發言人今晚（23日）澄清，沒有接獲他任何人才入境計劃的簽證申請，強調相關部門按機制嚴格把關，確保合資格才獲批。



勝利投資的夜店於2019年被爆出暴力、販毒、性侵及賄賂警察等醜聞，其後勝利被判囚1年6個月，直至去年2月刑滿出獄。



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政府發言人今晚表示，有傳媒報道一名韓國前藝人擬來港定居，並提及政府的人才入境計劃，為此澄清政府沒有接獲該名人士就任何人才入境計劃的簽證申請。發言人並強調，相關部門會按行之有效的機制，審批申請時會嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲批。

政府又指，現時大韓民國國民可免簽證訪港，但逗留不超過90天。據悉勝利在5月初以旅客身份來港，無需簽證。

網上早前流傳前韓國天團BIGBANG成員勝利移民香港。（資料圖片）

翻查近日網上的傳言，政府澄清所提到韓國前藝人，應是韓國天團BIGBANG成員勝利。他所投資的夜店「Burning Sun」，於2019年被爆出暴力、販毒、性侵及賄賂警察等醜聞，其後勝利被判囚1年6個月，直至去年2月刑滿出獄。

有英國媒體近日公開紀錄片，還原當年牽涉到其他韓星，包括鄭俊英及崔鍾勛等人的連串夜店醜聞，更公開勝利粗暴拉扯女生的畫面，令事件再次受極大關注。