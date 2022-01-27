前BIGBANG勝利上訴後突承認九宗罪　獲改判一年六個月有期徒刑

前韓國男團BIGBANG成員勝利去年被控性交易、性暴力等九宗控罪，於8月被判三年有期徒刑、罰款11億5,690萬韓圜（約760萬港元）兼即時當庭羈押，他向法庭申請上訴後，今日（27日）法庭宣布新判決，勝利獲改判有期徒刑一年六個月。
勝利原先被檢控官要求判五年有期徒刑和罰款2000萬韓元，去年8月獲法庭輕判三年有期徒刑和罰款11億5,690萬韓元。據韓國傳媒報道，勝利本來除了一項違反《外匯交易法》（海外賭博）嫌疑之外不肯承認其餘八宗罪名，但卻在上訴期間突然承認九項罪名，並表示會好好反省，今日獲改判有期徒刑一年六個月，隨即引起外界狠批愈判愈輕。
勝利承認的九項罪名包括性交易、安排性交易、性暴力、貪污、掏空公司資產、違反《食品衛生法》、慣性賭博、違反《外匯交易法》、及教唆打人，由於他於去年8月一審時已被當庭羈押，現時已服刑五個月的勝利只剩下一年一個月的刑期，預計他將於2023年2月刑滿出獄。
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