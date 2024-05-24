猴痘｜確診青年曾在尖沙咀同志場所Cloakroom Sauna有高風險接觸

衞生防護中心今日（24日）公布，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的27歲男病人，他於5月19日出疹，於昨日（23日）入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。



病人於潛伏期內，曾到訪尖沙咀天文台道的同志消遣場所「Cloakroom Sauna」(鳥洞)，期間有高風險接觸。中心呼籲過去3周曾到訪上述場所的顧客，應盡快致電猴痘電話熱線（2125 2373)。



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病人潛伏期內沒有外遊記錄 暫未發現有流行病學關連

衞生防護中心今日公布一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的27歲男病人。他於5月19日開始出疹，同日向私家醫生求診，至昨日再到瑪嘉烈醫院求診，於同日入院，現時情況穩定。

中心指，病人於潛伏期內沒有外遊記錄，但曾到訪尖沙咀天文台道的「Cloakroom Sauna」，期間有高風險接觸。初步調查顯示，暫未發現與本港早前的猴痘個案有流行病學關連。中心正繼續流行病學調查，並將個案通報世界衞生組織。

Cloakroom Sauna為同志消遣場所 一周兩日「小鮮肉日」

若翻看Cloakroom Sauna的社交平台，大部份帖文以赤裸上身的男性相片製作，每周亦製定好時間表，例如逢周二及周四為「小鮮肉日」，1996年至2006年出生的年輕人免費入場，亦有網民介紹為「同志桑拿」。

衞生署呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗。（資料相片）

過去3周內曾到訪Cloakroom Sauna 應致電猴痘熱線

中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，可減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵，又建議若出現猴痘的症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑受感染人士，應立即求醫並接受治療。

中心提醒，早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。中心並呼籲曾於過去3周內到訪上述消遣場所的顧客，以及懷疑與確診病人高風險接觸者，應盡快致電熱線，以獲取健康建議。