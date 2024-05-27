男子涉策劃銅鑼灣錶行劫案　指外父曾為店裝修　著匪徒用錘破櫥窗

銅鑼灣廣場一錶行5年前遭匪徒用錘子打破櫥窗，並劫走12隻總值逾76萬元的手錶。一名案發時不在場，卻被指與案有關的男子，被控搶劫罪，案件今(27日)在高等法院開審。控方在開案陳詞透露，兩名承認當日有份搶劫的男子，將會出庭指證被告，他們均指被告是主謀，招攬他們搶劫後，更向他們稱，知道錘子能擊破櫥窗，因為其外父曾為該錶行裝修。



被告李嘉文，29歲。被控於2019年12月22日在銅鑼灣廣場一期的「易發時計」，連同李富超、李健良和另外一人，搶劫12隻手錶。他否認該罪，但承認處理贓物罪。

警員在遇劫錶行調查 （余睿菁攝）

案發前一天曾到店與東主打招呼

控方開案陳詞指，涉案錶行的東主經一名裝修師傅介紹，認識被告，裝修師傅指被告是其姪兒。被告自此多番到該錶行，包括案發前一天，曾到銅鑼灣一期和東主打招呼。

匪徒曾用氣槍及刀指嚇職員

案發日晚上6時許，三名劫匪打劫錶行。他們用槌擊破櫥窗，劫去共12隻二手名錶，總值76.2萬元。期間，有劫匪用氣槍指嚇店員和商場的保安。事件報警後，警員在商場的後巷檢獲一把刀、一把氣槍、兩個錘子和三隻被劫的手錶。此外，警方其後起回另外兩隻被劫的手錶。

李富超指被告曾指示買錘子

控方指，將會傳召李富超和李健良作供，兩人均指被告是本案的主腦。其中李富超指，被告招募他行劫。案發前一晚，被告著他買錘子等，並告知行劫的時間和交通。行劫後李富超到被告的住所，把9隻手錶交予被告，被告則給他5000元作報酬。

李健良獲告知錘子可打破櫥窗

另李健良指，他案發日下午和李富超等在一間酒店房間，被告到達後著他一同行劫，並展示氣槍、錘子等。李健良問及錘子能否打破店舖的櫥窗，被告說其外父為店舖裝修，所以他知道錘子能打破該店的櫥窗。

控方透露，李富超和李健良已承認搶劫罪，同被判囚八年。

被告稱曾拒兩李的打劫邀請

被告於2021年9月17日，經深圳灣口岸返港時被捕，他警誡下稱：「我無做過。」他在錄影會面稱他的外父從事裝修。案發當日，他到李富超和李健良居住的酒店房間，兩人當時正討論行劫計劃，並邀請被告參加，但被告拒絶。同晚8時許，李富超登門造訪，並將劫去的名錶藏在他的住所。

被告經裝修師傅介紹認識東主

控方又指，並不知悉被告是裝修師傅的姪兒，還是女婿，但肯定被告是經裝修師傅介紹而認識錶行的東主。

案件編號：HCCC72/2022