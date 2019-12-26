【錶行劫案】地盤工、地產佬、商人組隊行劫　警天眼緝兇起名錶

本月13日四賊持刀、鐵錘打劫旺角錶行，掠逾二百多萬元現金及名錶。旺角警區署理總督察(刑事)李祈晉表示，警方共拘捕五名中國籍男子，年齡介乎19歲至33歲，當中被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證，並起回其中一隻被劫的勞力士手錶，市值約24萬港元，以及約七萬元現金。對於近期發生多宗劫案，李祈晉指近期警方投放很多資源以處理公眾活動，但不會忽略平時的警務工作。
被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證。(陳蕾蕾攝)
旺角警區署理總督察(刑事)李祈晉表示，案發在今年12月13日下午約五時，當時四名匪徒持刀及鐵錘，闖入旺角花園街一間售賣名錶的錶行。當時匪徒先斬傷店內一名職員，再搶去夾萬內約七萬元現金，以及櫥窗內共48隻名錶，市值約288萬港元。該四名匪徒得手後，登上接應車輛企圖逃跑，但被附近市民阻止，匪徒帶同賊贓棄車逃走。
被捕人士有黑幫背景
案發後，旺角警區刑事部探員翻查閉路電視紀錄，並聯同重案組人員亦鎖定犯罪集團數名目標男子。探員於本月16日至25日，一共拘捕五名中國籍男子，年齡介乎19歲至33歲，相信他們與該行劫案有關。被捕人士有黑幫背景，當中兩人為地盤工、一名從事地產業、一人報稱為商人及一人為貨車司機。
起回一隻勞力士手錶 市值約24萬港元
其後，被捕的19歲姓何地盤工，被警員押返沙田碩門邨喜碩樓住所搜證。探員於其中一名被捕男子住所，起回其中一隻被劫的勞力士手錶，市值約24萬港元。案中證物包括事主被盜的約七萬元現金，匪徒犯案時所使用的手機及身穿衣物，案件仍在調查，不排有更多人被捕，目前案件交由重案組跟進。
警方：警方不會忽略平時的警務工作
對於近期發生多宗劫案，李祈晉表示近期警方需要投放很多資源，以處理公眾活動。但李指警方有足夠能力及信心，不會忽略平時的警務工作。他續指，行劫及串謀行劫屬嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁。另外年近歲晚，店舖東主亦需要加強保安意識，避免成為犯罪分子的目標。
本港近期劫案：
2019-12-23：油麻地上海街495號地下，遭六名蒙面男闖入，並以刀指嚇店內負責人，然後打爛櫥窗劫去一批金器，總值約100萬港元。
2019-12-23：油麻地彌敦道695號外，一名男子亦遭兩名劫匪，劫去逾20萬元現金，受害人被兩劫匪以木棍從後扑頭受傷送院。
2019-12-20：深水埗青山道一間金行，一名男子假扮顧客，手持24厘米餐刀打劫，他於店內劫走一批價值4.2萬元金飾，之後逃走。當時金舖職員立即報警並追截。於在途人協助下截獲男賊。
2019-12-19：大埔安邦路3號一間便利店男職員，他被一名男子用菜刀指嚇，劫去5,500元及五包香煙，約值270元。
2019-12-17：港島鴨脷洲鴨脷洲大街25至31號地下，一名年約80歲的老翁偷走雪櫃兩排啤酒，價值約100元，老翁遂到收銀處亮數吋長的生果刀，他聲稱打劫後離去。
2019-12-13：旺角花園街123一錶行，遭四名賊人持刀及錘進入錶行搶劫，經初步點算，錶行約二百萬元現金、約70隻手錶被劫。
2019-12-02：長沙灣青山道282號地下一間珠寶店，兩名持鐵錘賊人下車，迅速打爆櫥窗飾櫃，賊人掠去一批總值約300萬元的金器，得手後跳回私家車逃去。
2019-12-01：土瓜灣道245號一間珠寶金行對開，四名賊人持西瓜刀指嚇職員，並用錘仔將櫥窗玻璃擊碎，劫走約兩百萬元金器。