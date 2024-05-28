學生干擾課堂秩序時播國歌　教育局責成梁省德中學提交報告

近日網上流傳一段影片，片中有學生干擾課堂秩序，期間有人播放國歌，該名學生多次踢枱及在椅上站立。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學回覆查詢指，確認為涉事學校，事件於去年十月底發生，已即時展開調查，按校本機制跟進該學生的行為，以及老師的上課情況，並作出適當的輔導及教育工作。



教育局表示，學校已根據校本機制跟進，局方亦責成學校須嚴肅處理，並要求校方提交詳細報告。



梁省德中學稱，事件於去年10月發生，校方已作出調查及跟進。（校網截圖）

梁省德中學稱，該校一直致力教導同學校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民。校方指，會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，還望各界給予時間和空間，並對學校予以支持。

《國歌條例》已生效近四年，目前學校須每個上課日，以及指定日子升掛國旗，亦須於每周舉行一次升國旗儀式。根據教育局向中小學發出的指引，學校須教育學生學習唱國歌，以及奏唱國歌的禮義。

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教育局：學校須嚴肅處理

教育局表示，得悉事件後，已即時向有關學校了解情況。據悉，學校已根據校本機制跟進，局方亦責成學校須嚴肅處理，並要求學校提交詳細報告。教育局指，會繼續與學校保持密切聯繫，提供適切的意見。

局方指，《國歌條例》就在香港奏唱國歌、保護國歌以及推廣國歌訂定條文，國歌是中華人民共和國的象徵和標誌，一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌，《國歌條例》下的罪行涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。

局方續指，《國歌條例》及《國旗及國徽（修訂）條例》對升國旗儀式和奏唱國歌當守的禮儀有明確的規定。學校應教育學生有關禮儀，如應當肅立和舉止莊重；如有學生做出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進，亦應按校本情況和一貫的訓育及輔導安排，以合情、合理和合法的方式處理，以期讓學生作出改善。