國歌法｜教育局推國歌、國旗區旗小學故事繪本　冀增國民身份認同

《國歌法》於今年6月4日於立法會三讀通過，6月12日刊憲生效。教育局近日推出小學適用的《我們的國旗、國歌和區旗》有聲故事繪本，鼓勵家長與子女一同欣賞，加強他們對國民身份的認同。 該繪本兩名小學生的對話中，提及任何一位公民都要尊重國旗、國歌及區旗，又指：「不單是中國人，外籍人士也要尊重。」另外亦指升旗禮時須肅立，國歌需按標準曲譜唱出，不可以亂改或亂唱。

該繪本兩名「小學生」的對話中，提及任何一位公民都要尊重國旗、國歌及區旗，又指：「不單是中國人，外籍人士也要尊重。」（教育局提供）

教育局表示，為支援學校教導學生認識和尊重國旗和區旗，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局課程發展處於新學年為小學生製作《我們的國旗、國歌和區旗》有聲故事繪本。

教育局指，該繪本通過兩名「小學生」的對話，幫助同學認識尊重國旗、國歌及區旗的重要性，以及在慶祝重要日子和特別場合中，升掛國旗和區旗及奏唱國歌時應有的禮儀和態度。

該繪本其中有對白提及，任何一位公民都要尊重國旗及國歌，「不單是中國人，外籍人士也要尊重。」繪本的「升旗隊成員」學生指，國歌和國旗一樣都是國家的象徵，「我們都要以莊重的舉止，並按標準曲譜唱出，不可以亂改或亂唱。」