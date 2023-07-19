青年改國歌國旗煽動罪成　上訴爭議不能在裁判法院審　官押後聆訊

青年被指在連登等平台發佈具煽動性內容，包括將國歌改成「遲奶，我帶你環遊世界」，及以粗口取代國旗五星等，被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、侮辱國歌及國旗等4罪，被判入教導所。青年不服裁決，今（19日）在高等法院上訴，他爭議煽動屬「可公訴罪行」，認為裁判法院無權處理。由於這論據與「快必」譚得志的上訴案相同，法官黎婉姬把案押後，先待譚案的結果，又准青年在本案押後期間保釋，但禁他使用社交媒體。



上訴人徐凱駿（現年19歲），被控於2020年5月28日至2022年9月27日內，在LIHKG、Discord及YouTube發布內容涉及煽惑他人用暴力，或對司法憎恨及藐視的陳述、相片、片段和圖片等；他亦在期內發布經篡改的國歌歌詞；故意侮辱國歌；及故意發布塗劃或玷污國旗，或以圖像方式侮辱國旗。

上謕人徐凱駿不服被裁定煽動罪成，在高等法院提出上訴。（資料圖片）

煽動罪須在6個月內提控

代表徐的大律師關文渭稱，本案爭議煽動罪的檢控時效，以及裁判法院是否有司法管轄權處理煽動罪行。針對時效問題，關提出本案控罪若屬持續性罪行，會否影響檢控時效。根據法例，煽動罪必須在案發後6個月內提出檢控，而侮辱國歌及國旗等罪的監控限期則是2年。

本案橫跨兩年涉多重時效

關引述英美司法區沿用的「單一發佈原則」，即只以被告發佈涉案內容，由當刻起計算檢控時效，若該人再發佈新的違法訊息，才需重新計算時效，而非猶如本案橫跨兩年的多重時效。關續指，由於香港尚未有案例處理，因此這項議題有其重要性。

司法管轄權爭議與譚得志案相同

至於司法管轄權的問題，則與譚得志煽動案的上訴理據相同。該案爭議煽動罪屬「可公訴罪行」，裁判法院無權處理，應交由高等法院原訟庭審理，而上訴庭本月初已開庭處理，有待頒下判決。關建議，黎官今可先聽取部份定罪的上訴理據，或只處理有關刑罰的上訴理據。

人民力量副主席譚得志（快必）在早前的訴，亦有爭辯司法管轄權的問題，法官因而押後以候譚案的裁決。（資料圖片）

控方指煽動不屬可公訴罪行

助理刑事檢控專員張卓勤則稱，煽動罪不屬「可公訴罪行」，認為法庭應該一併處理上訴理據，而非只處理部份上訴理據。

准徐保釋但不得使用社交媒體

黎官最終決定，押後本案上訴，以待譚得志案上訴案的裁決，基於本案的情況特殊，准徐以2萬元現金保釋，期間需住在報稱地址、交出所有旅遊證件、不得離開香港，並需每周往警署報到3次。徐亦不得直接或間接作出任何可被視為危害國家安全的行為；不得直接或間接使用社交平台，包括連登、Discord、YouTube、Facebook及Instagram，但正常使用電話及上網除外；並不得直接或間接受媒體訪問。

案件編號：HCMA8/2023