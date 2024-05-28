垃圾徵費暫緩｜江玉歡促煞停續製指定袋：用綠色袋就知回收減廢？

政府宣布暫緩垃圾徵費計劃，下月會向全港84萬公屋戶每月免費派發20個指定袋，為期半年，為數1億零80萬個，相當於為政府1.7億個指定袋消耗六成倉存量。環保署會繼續安排供應商製造指定袋。



環境及生態局局長謝展寰今早（28日）在電台節目解釋，在先行先試計劃中，參與住戶有指定袋，會令居民集中注意力知道每月產生多少廢物、又可收分類到多少數量，形容這種「實物的參與」有明顯效果。



早已關注暫緩垃圾徵費會否衍生賠償問題的立法會議員江玉歡﹐表示不明白環保署何以仍安排生產商繼續製造指定袋，「停咗先啦，點解仲要做」，她形容，「車都話畀你聽唔使去目的地，點解仲要入油？」她又質疑派指定袋的教育宣傳效用，「佢係用嚟做教育定收費，要諗清楚，啲袋原先唔係用嚟做教育㗎嘛，佢點會收到個教育嘅效果。」



▼5月27日 立法會環境及食環兩個事務委員會聯席會議▼



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政府昨日（27日）宣布暫緩垃圾徵費的同一晚，環保署回覆《香港01》查詢時表示，現時指定袋存貨共有1.7億個，生產成本約為7,400萬元。

署方表示，跟指定袋供應商的合約並無硬性規定每月生產量，環保署會按現時的存貨量及未來指定袋的需求，繼續安排供應商製造指定袋。其他情況會根據合約條款妥善地跟進。

1.7億指定袋 可派全港住戶使用三個月

政府由6月1日起，逐步向約84萬個公屋住戶免費派指定袋，每月20個，先為期六個月，以及會向簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑，免費提供指定袋。

換句話說，全港公屋戶每戶獲派20個指定袋，半年就可以為政府消耗1億零80萬個指定袋，是1.7億個倉存的59%。放諸全港家庭（包括公屋）住戶數目273.46萬戶（政府統計處截至今年3月底數字），每月同樣獲派20個指定袋，3個月就消耗1億6408萬個指定袋，接近悉數用盡政府的倉存。

食環署未統計每年使用垃圾袋量

就謝展寰今早在電台節目中否認派發指定袋屬散貨，像食環署都使用很多袋，《香港01》向食環署查詢每年垃圾用袋數量時，署方指，由於大部分垃圾配套均由承辦商營運，沒有統計其用量，因此未能提供相關數字。

江玉歡接受《香港01》訪問時表示，法例已暫緩，不建議繼續製造指定袋

「車都唔使去目的地，點解仲要入油」

江玉歡昨日在立法會聯席事務委員會上，詢問是否需要就暫緩向指定袋生產商作出賠償，謝展寰回應指，政府與指定袋供應商的合約並無硬性規定每月生產量，未來會再就產量與供應商相討。

江玉歡今日接受《香港01》訪問時表示，法例已暫緩，不建議繼續製造指定袋，「唔好急住用袋做宣傳。」她指，既然政府與指定袋供應商的合約並無硬性規定生產量，「停咗先啦，點解仲要做。」她形容，「車都話畀你聽唔使去目的地，點解仲要入油？」

她表示，指定袋是資源，並非放存就會被浪費掉，應該善用每項資料，「佢係用嚟做教育定收費？要諗清楚，啲袋原先唔係用嚟做教育㗎嘛，佢點會收到個教育嘅效果。」

▼1月26日 指定袋開售首天實測耐用程度▼



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謝展寰：用指定袋讓居民「實物的參與」

謝展寰今早在電台節目解釋，在先行先試計劃中，參與住戶有指定袋，勍是「實物的參與」，會令居民集中注意力知道每月生產了多少袋廢物，又能夠減廢回收多少。

江玉歡回應，指謝展寰不應以此說法作為繼續製造指定袋的理由，因為市民一用完個袋就會忘記了其意義，「佢用完就無咗，點會係一個好好嘅公眾教育？」

江玉歡對派袋作為教育宣傳效用有保留

她對於用派指定袋，能帶來的教育宣傳效用有保留，「係咪用個綠色袋就知回收減廢？」她認為，應該好好地思考如何處理現時指定袋的存貨，好好利用它們，「嗰啲係錢嚟㗎嘛，嗰啲係資源嚟㗎嘛。」

她提到，過往20年住戶的垃圾量有逐漸所下降，但同時工商業的垃圾量有所增加，她認為，現時的垃圾徵費未有針對部分場所作出調整，未有了解每個場所的需要。

她表示，針對減廢回收，希望政府未來會再制定不同的策略，宣傳教育的手段亦不可過於倉猝地推出，了解不同持分者的需要。