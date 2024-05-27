垃圾徵費暫緩｜倉存1.7億指定袋　成本7400萬　環保署續下單製造

政府今午（27日）宣布延期垃圾徵費計劃，後續會將指定袋免費派發予約84萬個公屋住戶作教育宣傳之用。環保署晚上回覆《香港01》表示，有關政策將由6月起開始，為期6個月。現時環保署存有約1.7億個指定袋，生產成本約為7,400萬元；署方又稱，日後會於減廢回收宣傳教育活動派發指定袋，「政府對指定袋仍有需求」。



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環保署回覆提到，現時倉有約1.7億個不同大小的指定袋，生產成本約7,400萬元，平均每個0.493元。為教育和鼓勵市民實踐源頭減廢和分類回收，由今年6月1日起，會逐步向約84萬個公共屋邨住戶免費提供指定袋，每月每戶20個，先為期6個月。

署方續指，會向願意簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑免費提供指定袋，以鼓勵住客在處所內設置分類回收設施，妥善處理回收物，協助居民建立良好的回收習慣。

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環保署：指定袋仍有需求 將按需求安排供應商製造

除此之外，署方回覆又提到，「日後亦會於與減廢回收有關的宣傳教育活動中派發指定袋。因此，政府對指定袋仍有需求」。而署方雖與指定袋供應商合約無硬性規定每月生產量，但會按現時存貨量及未來指定袋需求，繼續安排供應商製造指定袋；其他情況則會根據合約條款妥善地跟進。至於各零售商，則因暫緩實施垃圾收費，將停止售賣指定袋。署方亦將安排零售商退回所有未出售指定袋。

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