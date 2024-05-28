垃圾徵費暫緩｜存倉1.7億指定袋　逾半派公屋　謝展寰否認為散貨

政府昨日（27日）一錘定音宣布暫緩原定8月實施的垃圾徵費，沒有再提時間表，惟路線圖就是在未來一年會加強宣傳教育，包括向公屋在內的住戶免費派指定袋半年。環保署回覆《香港01》指，現時存倉1.7億個指定袋，並會繼續製造指定袋。以全港公屋有84萬戶計算，將為政府消耗1億個指定袋。

環境及生態局局長謝展寰今早（28日）接受兩個電台節目就暫緩政策解畫時，否認免費派發是「散貨」，「散貨有好多方式，食環署都用好多袋嘅。」他強調，派指定袋是希望住戶嘗試檢視每個月的垃圾量。



垃圾徵費三度推遲至8月1日實施，副政務司司長卓永興昨率領一眾環保範範的官員到立法會的聯席事務委員會上，以高達七至八成的市民反對為由，決定暫緩實施，並沒說明暫緩至何時，僅表示接下來一年會加強宣傳教育工作，明年中再向立法會交代有關宣傳工作的成效，同時宣布6月起會向全港公屋戶每月派20個指定袋，維期半年。

環保署昨表示，現時倉存約有共1.7億個不同大小的指定袋，生產成本約為7千4百萬元。署方與指定袋供應商的合約並無硬性規定每月生產量，「（環保署）會按現時的存貨量及未來指定袋的需求，繼續安排供應商製造指定袋。」

該署表示，6月1日起，逐步向約84萬個公共屋邨住戶免費提供指定袋，每月每戶20個，先為期六個月，亦會向願意簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑，免費提供指定袋。換句話說，單單計公屋戶在半年內，就可以為政府消耗1億零80萬個指定袋，是倉存的59%。

散貨可以很多方式 食環署需要好多袋

謝展寰今早先後接受港台和商台節目訪問，為暫緩垃圾徵費解畫。其中在商台《在晴朗的一天出發》就被主持人問及派指定袋予公屋反「係咪散咗啲貨？」謝展寰予以否認，指食環署等部門都可以使用，「散貨好多方法，唔需要咁樣做。」

他強調，派指定袋是希望住戶嘗試檢視自己一月的垃圾量，並尋求居所附近的回收點。同時鼓勵市民當嘗試進行廚餘回收以避免一日使用一個袋。

唔係（散貨），散貨有好多方式嘅啫，你食環署呀，我哋其他（部門）都需要好多袋嘅，散貨好多方法，唔需要咁樣做。 環境及生態局局長謝展寰

謝展寰：現時不適宜訂立再推行時間表

謝展寰表示，推出一個影響數百萬人的政策時需更加小心，「民意真係好緊要，我諗我哋政府始終都係為市民服務，要好好掌握民情。」

在港台《千禧年代》節目上，他表示，現時不是太適宜訂立再推行的時間表，重申需要不斷宣傳教育，如果覺得適當的時候，會再提出有關計劃。

他指現時社會在環保上向好的方向發展，「係好嘅氣氛，要把握機會，大幅度擴展（回收設備）。」被問到若未來普遍社會市民的回收意識增高，會否不再推行垃圾徵費時，他回應指，收費亦是一種推力，鼓勵市民進行回收，未來繼續改善政策，待社會接受度提高時再推行政策，「唔係放棄呢一個概念，放棄呢一個工具。」