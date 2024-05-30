47人初選案・裁決理由｜法官認為戴耀廷的攬炒十步或非空想

民主派初選案16名不認罪被告，今(30日)在西九龍法院(暫代高等法院)裁決，3名國安法指定法官：陳慶偉、陳仲衡及李運騰宣讀裁決，裁定14人罪成。控方審訊時堅稱顛覆手段並非只限武力，指眾被告聲稱要否決預算案，以迫政府回應五大訴求，以他們簽下「墨落無悔」聲明，已證他們有協同顛覆政府的意圖；辯方卻認為控方「非法手段」的釋義太廣。法官在裁決指，非法手段不限於使用武力或刑事罪行，而議會特權亦不適用於本案，又認為參與協調會的被告，已對運用否決權有共識，並認為戴耀廷的「攬炒十步曲」或非空想。



至於獲判罪名不成立的被告中，法官接納李予信大部分證供，相信他原本並無打算參與初選。



47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

16名被告的裁決情況。(詳看下圖)

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非法手段不限於使用武力或刑事罪行

就案中辯方爭議，控罪中的「其他非法手段」的詮譯應限於「使用武力或威脅使用武力」，法官不同意有關說法，認為應包括其他非法手段。此外，辯方亦認為「其他非法手段」必須為刑事罪行，法官則裁定不限於刑事行為，亦包括「使用武力或威脅使用武力」以外的手段。法官亦裁定，控方無須證明被告知道有關手段屬非法手段。

議會特權不適用於本案

此外，法官指考慮《基本法》的相關條文後，立會議員肩責憲制責任，需依時根據預算案的利弊，予以審核和通過。法官認為無差別地否決政府提出的預算案或公共開支，以迫使政府回應五大訴求，向來都違反《基本法》。法官認為，議會特權不適用本案，亦指議會特權非絶對權力。

認為絕大部份參選人對運用否決權已有共識

法官續指，早於2020年3月，首被告戴耀廷籌劃35+計劃的終極目的和用意已非常清晰，即利用謀劃破壞、摧毀或推翻現行的政治制度，以及香港特區根據《基本法》和「一國兩制」方針所建立的體制。戴就計劃​​製備的協調機制協議中，首兩段清楚提及初選參選人聲明一旦當選，他們會積極運用或會運用《基本法》賦予立法會的權力，否決財政預算案。法庭故認為，在所有協調會議結束之時，除少數仍有所保留及沒有參與初選的人士外，運用否決權是絕大部分參選人已達成的共識。

認為戴的十步曲非空想

法官續指，在行政長官因財政預算案首次被否決而解散立法會時，《基本法》雖然容許行政長官以臨時短期撥款維持政府運作，但這亦代表政府任何新的政策都必遭嚴重阻礙，基本上都要煞停。法庭認為，戴在涉案推想的「攬炒十步曲」中，直至行政長官下台的一步來説，或許並非如辯方所説的空想。法庭接納區諾軒的說法，即此會造成香港的憲制危機，並認為若各方懷有如控罪所指的意圖來進行該謀劃，必然構成嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為，或令成功的候選人參與這等行為。

被告李予信獲判罪名不成立。(廖雁雄攝)

黨內資歷較淺，原本不打算參選，亦不曾參與任何協調會議，直至後來因在示威衝突間被捕，他才獲黨的批准參與初選，公民黨簽署《墨落無悔》時，李予信尚未成為參選人，無法肯定他是否同意《墨》的內容。

▼16名被告及其主要辯論理由▼（詳看下圖）



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主控官結案陳詞時強調，雖然控罪列明「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段」實施顛覆，但控方認為不一定要涉及實質武力，社交媒體可造謠，亦能危害國家安全

辯方卻指，根據「同類規則（ejusdem generis）」的法律原則，「非法手段」應和前文所述的武力手段類近，涵蓋武力元素。辯方認為以控方的主張，「非法手段」釋義太廣，欠案例支持。此外，控方後期才改指無差別否決屬濫權，但未傳召有關證人作證。

此外，控辯雙方亦有爭辯，被告若信自己沒有違法，是否有「犯罪意圖（mens rea）」。控方認為被告是否知悉犯法並不重要，控方只需證明他們知悉他們實行協議的預期結果，仍繼續行事，便可入罪；辯方卻指部份被告可能相信戴耀廷的說法，認為並無違法。

▼31名已認罪的被告▼（詳看下圖）



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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022