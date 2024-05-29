同鄉社團家鄉市集嘉年華6.1起維園舉行　籌委會稱響應日夜都繽紛

同鄉社團家鄉市集嘉年華今年再於維園舉行，籌委會今午（29日）開記者會交代活動詳情；包括擴大參展社團至28個，延長活動日期等，又指今次是「消費盛事」，可順道響應政府「日夜都繽紛」。活動連續兩年橫跨六四，有委員會後回應時指沒有特別考量，並指希望嘉年華可每年舉行。



委員會交代今次活動指，陣容比去年更鼎盛，新增了內蒙古和新疆兩個自治區社團參與，總計有28個同鄉會參與；而新增社團亦會有專場表演，另外亦有英歌舞表演，同時展出260件非物質文化遺產作品，並有傳承人與入場市民分享交流。

廣東社團總會主席龔俊龍形容，今次增加更多民族特色，而因為上年收到市民反映展期太短，今年也由3天加碼至5天，由6月1日至6月5日舉行，場地維持在維園3號至6號足球場及草地部份。

更多社團參與之外，今次活動內容增設「中華美食一條街」，有逾20個熟食攤位，提供各地特色食品，以及設有抽獎環節，讓市民可以抽中6両黃金、小米與華為手機等獎品。

委會員指，今次是慶祝中華人民共和國成立75周年，以及香港邁向由治及興時刻舉辦的盛會，可讓市民感受香港中西合璧的多元特色。另外，也能響應政府現時「日夜都繽紛」的方針，進一步提振本地消費。

會後有委員回應提問時就指，今次活動有獲政府部門協助；同鄉會則各自出錢，但暫未計算總成本；又指已申請民政總署今年4月推出的「同鄉文化推廣計劃」，但尚未獲批。

至於被問到日後會否考慮會展等場地，而非維園時，副建社團聯會副主席佘德聰就回應稱，因今年加了很多攤位、美食等，會展不能容納活動規模，「呢啲（場地）無特別㗎，根據申請時係邊度就邊度囉，但呢個活動就希望一路都搞落去」。

活動詳情：

地點：

銅鑼灣維多利亞公園大球場（告士打道出入口、興發街出入口）

費用：

成人 $5（統一以八達通進場）

1.2米以下小童或出示樂悠卡長者可免費進場

時間：

6月1日(星期六)：16:30-21:30

6月2日(星期日)：10:30-21:30

6月3日-6月5日(星期一、二、三)：16:30-21:30

