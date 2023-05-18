六四｜社團一連三日維園舉行市集　蔡耀昌稱未聞有組織辦悼念集會

撰文：陳淑霞
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今年是六四事件34周年，多個社團聯會合辦的「家鄉市集嘉年華」，將橫跨六四當天的檔期在維園舉行，意味本港將連續第四年沒有維園六四燭光晚會。已解散的支聯會前副主席蔡耀昌表示，不會再舉辦任何活動，亦無聽聞有組織有意承辦悼念六四燭光集會，現時的政治環境下亦未必許可，但相信港人會以各自方式悼念。

對於「家鄉市集嘉年華」於六四前後進駐維園，他認為不論是時間及地點選取，均令人不明所以，「又唔係黃金周、又唔係咩假期，諗嚟諗去，都唔明點解要揀呢個時間、呢個地方搞。」

維園足球場6.4全租出或維修　建制社團獲批辦「家鄉市集嘉年華」
前支聯會副主席蔡耀昌表示，支聯會已解散，不會再舉辦任何活動，亦未聽聞有任何組織有意承辦六四集會，加上在現時的政治環境下亦未必許可。（資料圖片/張浩維攝）

支聯會歷年租維園　無其他團體入紙

蔡耀昌表示，支聯會已解散，不會再舉辦任何活動，亦未聽聞有任何組織有意承辦六四集會，加上在現時的政治環境下亦未必許可，但他相信，港人對六四議題看法，「就算無咗個大台，都有信心香港人用自己方式悼念。」

對於今年有社團於橫跨六四的檔期在維園舉辦「家鄉市集嘉年華」，他認為選取的時間令人不明所以：「又唔係黃金周、又唔係咩假期，諗嚟諗去，都諗唔明點解要揀呢個時間、呢個地方搞。」他指，支聯會以往歷年申請租用維園場地時，均無其他團體入紙，「可能大家都尊重同認可支聯會嘅悼念活動。」

今年是六四事件34周年，不過維園將連續第四年沒有六四燭光集會。(資料圖片)
有社團於橫跨六四的檔期在維園舉辦「家鄉市集嘉年華」，設多個攤檔，亦有歌舞表演。(「家鄉市集嘉年華」FB專頁圖片)

難再辦六四紀念館感可惜　「香港位置無可取代」

目前身在美國的八九學運領袖王丹，於紐約籌建的六四紀念館將於下月初開幕。蔡耀昌指，該紀念館與支聯會無任何聯繫及關係，他又提到，警方國安處已於2021年前往支聯會成立的「六四紀念館」搜查，包括檢走大批支聯會文件及展品，亦已凍結名下資產及物業。

他相信，本港將難再有團體及資源成立六四紀念館，亦相信以現時的政治氛圍難以成行，「有其他地方延續對六四嘅關注，有資料畀公眾了解係好事，但香港嘅位置，係無論如何都不可取代，依家咁樣嘅情況係好可惜。」

多個社團聯會合辦的「家鄉市集嘉年華」，將於6月3日起一連三天起在維園舉行，並獲批租用維園四個足球場及中央草坪，餘下兩個足球場則將進行維修工程，6月底重開。（林靄儀攝）
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蔡耀昌稱六四當日將獨自悼念

被問到其六四當日的安排，他表明暫無具體規劃，但會選擇獨自悼念，他又指不擔心當天會被監控，「如果覺得自己係行得正、企得正，無咩理由要去驚。」

自疫情持續、《港區國安法》及支聯會解散後，維園六四悼念集會於2020年起不復再現，警方過去連續兩年亦封鎖維園。

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