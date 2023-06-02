六四34｜維園市集嘉年華明開幕　豎牌禁政治宣傳品　附近警力加強

今年是六四34周年，維園連續第4年沒有舉辦「六四」燭光晚會，有建制社團將於明日起一連三日，舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。《香港01》記者到場視察，主辦方在各出入口設置安檢區及保安，又豎起「場地規則」指示牌，提醒入場市民切勿攜帶含有政治成分的橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品或展示品，並須遵守本地法律及《港區國安法》。警方亦在維園一帶加強布防，有多名警員駐守及巡邏，有身穿黑衣市民曾被截查。



+ 17

家鄉市集嘉年華部分場地規則：



∙入場人士須接受保安檢查及不得攜帶下列物品進場，包括危害健康、可用作武器戓妨礙活動順利進行的物品；以及任何內容帶有商業、侮辱、恐嚇、歧視、宗教或政治成分的橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品或展示品



∙須遵守香港特別行政區法律及法規，確保在場地內的行為或活動，不會可能構成或可能導致在國安法或或香港其他法律下，屬危害國家安全的罪行，或不利於國家安全



全港26個省級同鄉社團將在明日（3日）至下周一，在維園4個足球場及草地舉辦慶回歸「家鄉市集活動」嘉年華。《香港01》下午約四時到場視察，場地已設置好白色戶外帳篷及座位，大部分攤位堆疊大量紙箱，暫時尚未拆貨上架。其中一個足球場設置大型表演舞台及數百位觀眾席，有表演者在現場練習歌舞。

維園內外有多名警員巡邏 身穿黑衫中年漢被警截查

臨近「六四」紀念日，警方在維園出入口附近加強布防，近興發街入口附近一度有10多名警員巡邏，球場內外不時有約4至8名警員巡視，足球場附近的天橋亦有數名警員戒備。近下午五時半，一名身穿黑色上衣的中年男子經過足球場外，被兩名警員截查及要求打開檢視其黑色背包，過程約三分鐘，其後獲放行。

今年是六四事件34周年，不過維園將連續第四年沒有六四燭光集會。(資料圖片)

兩個出入口都設置了告示板，顯示場地平面圖及場地規則。（洪芷菁攝）

進入市集須接受保安檢查 禁侮辱性、政治宣傳品

主辦方在出入口設置兩個安檢區，分別靠近興發街入口和銅鑼灣站的出口，由三至四個戶外帳篷組成。兩個出入口均豎立告示牌，展示場坪地平面圖及場地規則。

根據場地規則，指明入場人士須接受保安檢查，不得攜帶指定物品進場，包括「危害健康、可用作武器戓妨礙活動順利進行的物品；以及任何內容帶有商業、侮辱、恐嚇、歧視、宗教或政治成分的橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品或展示品。」另外，亦列明入場者須遵守本地法律及《港區國安法》。球場其他出入口有一名大會保安看守，並有鐵欄圍封，市民暫時無法進出。