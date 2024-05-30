機管局推惡劣天氣應變措施　設的士派籌系統　9號風球停機場快線

去年超強颱風「蘇拉」襲港，機場交通癱瘓，造成禁區內外共有約300多人滯留機場。機管局今日（30日）推出「惡劣天氣下機場運作應變處理措施」，除了9號風球下停駛機場快線；當惡劣天氣下路面交通停頓時，會以電子方式輪候的士，助旅客有序離開機場。機管局亦會為旅客提供安全地方暫避，並提供物資與手機充電設備予旅客使用。



機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，機鐵已進行安全評估，並將報告交予政府，確認機鐵不會在9號颱風訊號下行駛。（何倩瑜攝）

推惡劣天氣應變措施 9號風球停機鐵

機管局今日公佈「惡劣天氣下機場運作應變處理措施」，在颱風或惡劣天氣期間，機場會增加臨時航空公司服務櫃位及登記櫃位設施，派發物資如水及食物，又延長及維持食肆及商店的營業時間。

當9號或以上颱風訊號在短時間內懸掛時，大部分公共交通服務暫停，但仍然會有航班升降；為了在惡劣天氣情況下，確保機場維持運作，符合國際民航組織規定；機管局會勸喻旅客盡量留在室內及安全地方。機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，港鐵已為機場快線列車進行安全評估，並將報告交予政府，當天文台懸掛9號風球時，機場快線將會全面停駛。

增設的士派籌系統 助旅客有序離開

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機管局又增設的士派籌電子系統，在惡劣天氣情況下，當路面交通停頓時，受影響旅客可以電子方式輪候的士，透過使用手機取票系統「THE GULU」或設於機場大堂的取票機兩種方式取籌號排隊，旅客可以留在機場室內範圍等候，只要利用手機或機場屏幕，留意所顯示的輪候狀況，當差不多輪到籌號，才前往的士站上車。而前往的士站中途設有的士召喚區，旅客需持票並在職員的核對下，才能進入的士站，讓旅客迅速並且有秩序地離開機場。

休息區設240個移動充電站、物資包等設施

機場客運大樓休息區設數百張座椅。（何倩瑜攝）

機管局亦為旅客提供安全地方暫避，在機場客運大樓休息區提供數百張座椅、移動充電站、增強Wi-Fi連接及物資包。休息區的移動充電站共有10個，每部設有24個位置，旅客可以把手機放進充電站的置物櫃中充電，櫃內設有3條不同類型的充電線，供不同型號的手機充電。

休息區的每張座位上都放有物資包，內有水、乾糧，以及保暖坐墊。

禁區捷運系統7月進行工程 晚上11時終止服務

另一方面，姚兆聰指，在禁區內，旅客捷運系統亦會進行提升工程，由今年7月開始，於非繁忙日子，系統將會分階段在1年內進行整體提升工程，系統將提早2小時於晚上11時終止服務。受影響路線包括：T1東大堂、西大堂及至T1中場客運廊。