三跑｜機管局：中跑道料8月可做飛行校驗　目標11月獲民航處發牌

預算約1,415億元的香港國際機場三跑系統，預料今年底啟用。機管局向立法會經濟發展事務委員會提交文件交代進度，指關閉重新編配的中跑道已成形，目標8月可進行飛行校驗，暫訂10月舉行飛機事故及救援演習，期望在11月獲民航處簽發機場牌照。



機管局預期可在1,415億元成本內完成工程，現時已籌措1,240億元外部融資，整體借貸成本約每年3.1厘，料無須從政府取得任何形式財務擔保。



▼2022年11月25日 機場第三跑道正式啟用▼



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中跑道料10月舉行飛機事故及救援演習

機場三跑道2022年啟用並取代原來北跑道，原來北跑道則關閉並重新編配成中跑道，目前機場仍以雙跑道營運。機管局文件透露，中跑道多項工程已大致完成，餘下隧道段的建造工程正全速推展，重新配置的中跑道已開始成形，目前正同步進行滑行道工程、地面燈號系統安裝等，目標於今年8月開始進行飛行校驗。

機管局指，民航處計劃今年年中就與三跑道系統運作相關的新飛行程序，通知航空公司並作介紹，機管局暫訂10月舉行飛機事故及救援演習。待機管局妥善提交所需文件、圖則及報告、由民航處完成發牌驗收檢查，以及在飛機事故及救援演習完成後，目標今年11月獲民航處簽發機場牌照，並於年底啟三跑道系統。

▼機場第三跑道2022年7月8日啟用▼



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三跑項目維持1,415億元預算 已籌措逾88%資金

至於擴建二號客運大樓方面，機管局稱所有鋼製樓頂結構模件已上升至最終位置，樓宇外牆構件裝設已接近完成，正進行餘下工程；T2客運廊的中央樞紐及主廊範圍的混凝土結構建造工程已大致完成，並繼續向南翼及北翼範圍推進。

該局又稱，捷運系統六架列車正於內地組裝及測試，其中兩架列車已運到機場新車廠，機管局目標年內完成三跑系統，並因應客運需求循序分階段啟用客運設施。

就財務安排，機管局指會維持在1,415億元預算內完成三跑道系統項目目標，大部份外部借款已完成，至今已籌措約1,240億元外部融資，整體借貸成本約每年3.1厘，相信無須從政府取得任何形式的財務擔保。