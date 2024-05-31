失業漢欠債持刀夜劫的士　司機寧捱撞煞車反抗　被告認罪囚3年半

失業漢聲稱因欠債而隨身帶刀，並用刀隨機行劫一名的士司機，豈料司機空手捉著刀刃並突然煞車。尾隨的一輛的士收掣不及撞上，失業漢事敗跳車逃走，其後被捕。他今(31日)在區域法院承認一項企圖搶劫罪，又稱無預期司機會反抗，法官判刑時，劫匪帶刀可預期司機有機會受傷，判他監禁3年6個月。



求情稱沒料事主會捉刀刃及煞車

被告羅卓亮，45歲。法官判刑時引述辯方求情，指失業的被告因經濟問題犯案，手法簡單，他亦沒預料事主會捉住刀刃並煞車。

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官指被告用刀應預期司機有機會受傷

法官又引述上訴庭案例，指的士司機經常凌晨工作或到偏遠地方，較易遇劫。法官續指，被告帶刀可預期司機有機會受傷，但接納他沒有主動施襲，遂判監禁3年6個月。

事主急停車被後方車撞令行劫失敗

案情指，被告於2023年3月24日凌晨2時許，在觀塘道登上事主駕駛的士，表示要前往旺角。當的士駛到九龍城時，被告突然取出一把10吋長的刀，從後架在事主的頸，聲稱打劫。事主立即煞車，並捉緊刀刃反抗。後方的士因收掣不及，和前車相撞，被告見事敗，遂下車逃走。醫療報告顯示，事主的多隻手指遭割傷。

被告數天後被捕，警誡下稱因為欠債，遂帶刀隨機行劫的士司機。

案件編號：DCCC 855/2023

後車車cam拍到疑逃離的一刻。(詳看下圖)

後車車cam拍到涉案的士急停車情況。(詳看下圖)