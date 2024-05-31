三隔離設施空置逾兩年後釋出作原用途　啟德郵輪碼頭用地未有安排

為應對新冠疫情，港府曾設立多個隔離設施，惟疫情過後，相關設施一直空置至今，已超過兩年。港府今（31日）公布，洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路社區隔離設施的用地將會釋出作原有規劃用途，意味著現時僅剩啟德前跑道區的用地仍未有安排。



港府表示，政府會將上述用地的社區隔離設施有序轉移至其他合適地方重組再用，主要在政府工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始轉移設施，預計於今年第三季內完成。



在第五波新冠疫情時，港府曾設立多個隔離設施，惟大部份設施均在2022年5月後關閉，相關設施一直空置至今，已超過兩年時間。港府今公布，洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路社區隔離設施的用地將會釋出作原有規劃用途：

1. 洪水橋用地會按照北部都會區的產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部份受發展影響的棕地作業提供重置空間，該用地屬二○二四至二五年度政府賣地表的工業用地，政府稍後會另行公布推售用地的具體時間；

2. 港珠澳大橋香港口岸人工島用地會交予香港機場管理局，作為支援香港國際機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地；及

3. 粉嶺馬適路用地會歸還相關業權人作興建私人住宅之用，以配合粉嶺北新發展區的發展時間表。

至於用地上的隔離設施，則會有序轉移至其他合適地方重組再用，主要在政府工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始轉移設施，預計於今年第三季內完成。

▼河套區社區隔離設施▼

