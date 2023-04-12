24萬新冠確診者住隔離設施　開支至少16.68億　每患者平均7000元

政府在今年1月30日起取消向新冠確診者發出隔離令，社區隔離設施已完成其歷史任務。立法會財委會文件顯示，由2022年起至2023年1月31日，各個社區隔離設施合共服務逾24萬名新冠確診者，而各項社區隔離設施所涉及的開支約為13.91億元，加上衞生署向民眾安全服務處及醫療輔助隊額外聘請的人手薪金開支近2.76億元，合共16.68億元，每名新冠患者入住開支約為7,000元。



不過，由於被調派負責管理社區隔離設施的政府部門人員的開支，並不另分開計算入內，故社區隔離設施所涉的成本或會更多。



▼3月1日 竹篙灣社區隔離關閉儀式▼



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保安、清潔及消毒服務開支佔10億

新冠肺炎疫情已風土化，政府在今年1月30日起取消向新冠確診者發出隔離令。據財委會文件顯示，由2022年起至2023年1月31日，各個社區隔離設施合共服務逾24萬名新冠確診者。

至於開支方面，各項社區隔離設施所涉及的開支約為13.91億元，當中開支最多的為保安、清潔及消毒服務，涉約10.52億元。另外衞生署向民眾安全服務處及醫療輔助隊額外聘請的人手，以營運社區隔離設施，當中薪金開支分別為2.268億元及5,010萬元。各項社區隔離設施所涉及的開支加上人手開支，共涉16.68億元，則服務每名新冠患者開支約為7,000元。

不過，由於被調派負責管理社區隔離設施的政府部門人員的開支並不另分開計算，故社區隔離設施所涉的開支或會更多。

社區隔離設施早於2020年疫情爆發初期開始建造，由於當時用作隔離緊密接觸者的渡假營爆滿，港府選擇了竹篙灣建設社區隔離設施，並在同年4月正式啟用。直到Omicron病毒株去年初襲港，時任特首林鄭月娥宣布由中央援建多個社區隔離及治療設施，當中包括青衣、新田、粉嶺、元朗、洪水橋及港珠澳大橋香港口岸人工島六個社區隔離設施陸續落成，惟多個社區隔離設施使用時期只有短短兩個月。

▼1月30日 隔離令取消後有患者仍留啟德隔離設施▼

