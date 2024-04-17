特別財會｜政府檢視社區隔離設施後續安排　上年度每月支出375萬

發展局指，現時所有社區隔離設施已轉為備用狀態或作重用安排，正檢視後續安排，分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途。各社區隔離設施過去一個財政年度每月實際開支合共約375萬元。竹篙灣每月開支佔最多，約170萬元，其次是落馬洲河套區，約為140萬元，及啟德跑道區約為40萬元。



河套區的隔離設施，南端部份將轉移至政府的多個工程項目工地，以進行港深創新及科技園第一期工程。（資料圖片）

發展局回覆立法會特別財委會就財政預算案的提問時表示，早前已經公布元朗潭尾、新田、青衣和河套區南端的社區隔離設施使用安排，其中元朗潭尾和新田社區隔離設施均由建造業議會營運，相關人手編制及開支並非政府編制和公帑開支。青衣社區隔離設施已改裝後為青年發展及國民教育基地，由香港青少年軍總會管理，過去一個財政年度未開展相關用途，本月才開始營運。

至於河套區南端用地則轉移到其他地方重組再用，土木工程拓展署正開展土地平整工程。當局表示，正檢視如何陸續為其餘設施作後續安排，分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途。目前備用的隔離設施由衞生署安排外判基本保安以保障設施安全，同時部分設施仍需安排外判清潔服務，及維持照明、冷氣、消防和電訊設備的運作，涉及電費及維護費用。