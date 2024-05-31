環署回收大行動明起啟動　公屋戶獲派指定袋　綠在區區有額外積分

環境保護署今日（31日）表示，為加強宣傳教育減廢回收，明日會啓動「回收大行動」，包括於6月起，於「綠在區區」回收指定物件會有額外「綠綠賞」積分，為期2個月；亦會向公屋戶派發指定袋，以及舉行各類宣傳行動等，鼓勵市民分類回收習慣。



環保署吉祥物「大嘥鬼」今日（31日）晚上，在Facebook專頁張貼宣傳海報（Facebook專頁《大嘥鬼》）

綠在區區指定回收可獲6倍積分 廚餘回收每日額外多10分

環保署指，6月1日至7月31日期間，市民到「綠在區區」社區回收網絡，包括「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及智能回收箱提交指定回收物，即可獲6倍「綠綠賞」積分。

指定回收物包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒。

至於使用智能廚餘回收桶回收廚餘，每日則可獲額外10分「綠綠賞」積分。另外，環保署會在7月期間推出以「大嘥鬼」為主題的期間限定禮品供市民換領。

市民於6月1日至7月31日期間，於「綠在區區」回收指定物件可獲6倍積分。（資料圖片）

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至於早前因垃圾徵費延期而剩餘的指定垃圾袋，環保署則按早前所指，會由六月起，逐步向所有214個公共屋邨、共約84萬戶派發指定袋，每月每戶免費提供20個指定袋，先為期6個月（分三次派發，每次一包40個），藉此教育和鼓勵居民學習減少廢物和垃圾分類回收。

環保署表示，希望租戶可善用屋邨回收設施，並盡量利用20個指定袋，棄置每月所有垃圾而無需使用額外垃圾袋，以達致減廢回收之效。此外，環保署亦推出《減廢回收約章》，鼓勵住宅處所提供足夠而便利的分類回收設施，並妥善處理回收物。

全港多個地點辦宣傳活動 涵蓋公屋、街市、港鐵站

除上述兩項措施，「回收大行動」期間，環保署「綠展隊」和「綠在區區」營辦團體，會在全港各區公共屋邨、「回收流動點」、公眾街市和公共交通站點（如港鐵站）附近等地方舉辦減廢回收宣傳推廣活動。

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「綠展隊」則會協助學校策劃自3月1日開展的「回收＠校園」活動，環保署指，活動至今已有逾300間中小學參與。環保署會同步在網絡媒體播放KOL與「大嘥鬼」互動的故事短片，教育市民源頭分類、乾淨回收和善用社區回收設施。

環保署：公共收集點下月增至380個 回收網絡覆蓋各區逾8成人口

環保署發言人表示，「廢物源頭分類計劃」已為超過2,700個屋邨屋苑或住宅大廈，和接近1,300座工商業樓宇免費提供廢物分類回收桶，也會繼續擴展「綠在區區」社區回收網絡。

截至今年五月底，「綠在區區」已設11個「回收環保站」、77個「回收便利點」、超過130個「回收流動點」，再加上82套智能回收箱和和逐步增加的「回收流動點」。署方預計公共收集點在6月會增加至約380個，並於八月再增加至約500個。連同鄉郊地區約1,100套路邊回收桶，回收網絡已覆蓋全港各區超過8成人口。

至於廚餘回收方面，署方亦正逐步擴展收集服務，包括在公屋、私人住宅推出多項廚餘回收計劃，預計在今年8月前，可完成在全港200多個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶，並計劃在廚餘量較多的公共屋邨，安裝額外的智能廚餘回收桶。

有關「回收大行動」回收額外賞及期間限定禮品的詳情，可瀏覽環保署網頁：www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/article/go-recycling-campaign-extra-rewards

