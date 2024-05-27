垃圾徵費暫緩｜狄志遠收回問責言論　改稱政府務實：畀時間佢做嘢

政府今日 （27日）下午宣布暫緩實施垃圾徵費，不會在8月1日推行，並已向行政長官報告，將會刊憲廢除之前所定的生效日期。立法會議員狄志遠指歡迎此做法，並就他上周曾指如若暫緩應有官員需要問責的言論，改為表示，「要畀啲時間政府做嘢」。



實政圓桌議員田北辰表示，不會怪政府今次所作的決定，社會有更多人未有對政府「企硬」，遊說其放棄計劃，指大家都有責任，稱「我唔想針對任何人」。



狄志遠於聯席會議中途離席會見傳媒，表示他歡迎政府進一步優化計劃，指「呢個係務實，係實事求事，表現一種積極態度」，指有不少議員希望環保措施可以繼續，而非胎死腹中。優化當中增加回收配套、公眾教育等，會上環境及生態局局長謝展寰亦答應，會細心了解基層困難。

他同時說，「呢啲工作唔係今日先知道，亦唔需要透過先行先試先答到。」他指不少議員及環團皆表達意見，但政府如今才洗心革面，表示遺憾，但亦鼓勵他做好。

過往經驗令其得悉政府工作較為怠慢，狄志遠將會寫信予局長，望其半年有中期報告，一年後有詳細報告，「唔想一年後話有十萬個問題，令一個咁有意思嘅政策繼續拖延。他又提及，應設有成功指標，進一步推行計劃，而謝今日未有回應，將會追問，「如果你做一件事情無指標，你又係拖拖拉拉。今日就暫緩，日後就永遠拖延。」政府宜制定成功指標，一年後跟據指標作下一步工作，不想今日的暫緩變成永遠的拖延。

狄志遠上周五在政府發出先行先試的報告，表示如果暫緩執行就要有人問責。他回應指，「睇完先行先試個報告，我即時講法係一個垃圾報告，睇唔到方向、睇唔到改善建議。」讓人有感是下台階。他指今日講稿本身有要求負責官員要問責，惟在今日局長講解一次後，就正面態度鼓勵其積極做好措施，「畀啲時間政府做啲嘢先啦！」望半年後可見到成果，一年後見到成功的政策。

+ 9

對於是否有官員需要問責，立法會議員田北辰表示，不能完全怪政府今次作的決定，「當然佢解說不足」，惟社會有更多人未有對政府「企硬」，仍遊說其放棄計劃，「咁呢啲人有冇責任呢？」指大家都有責任，「好多人多一事不如少一事」，如政府有勇氣、有決心，「唔想做鴕鳥」才可成事，「我唔想針對任何人」。

他表示，現在有不少人指「收錢係唔啱」，續指，「唔收錢就呼籲啦、勸籲啦、宣傳啦、教育啦，你諗下香港係咪一個可以宣傳十年廿年，然後無事無端自己發生嘅嘢，我就睇唔到啦。」

田認為，政府是次不應沒有時間表，建議「佢畀多幾個月，免費派膠袋畀公屋，最好畀埋私樓，係人都畀等佢哋習慣下。」他建議應在明年1月1日落實立法，並在頭一年繼續免費派，「你要知你唔用係犯法嘅，不過佢唔檢控唔罰你，只不過紀錄在案。」如一年內有人仍「當政府無到」、不用免費指定袋、無收警告信，則是政府無能力執法，不應再推行；若能顯示政府有執法能力，則不宜現在就放棄。

他又指，如一拖再拖就不會見到成果，「係咪政府真係檢討自己無力執法，提前壽終正寢。以前咁多朝代嘅政府都覺得有能力執法，咁佢話唔得嘅，咁我冇聲出啦。」他亦認為如政府本身認為自己沒有能力執法，不會在立法會通過。

田北辰提到，六個月免費派指定袋是「做又得唔做又得」，政府亦無跟進行動，有感「呢6個月完全唔知要嚟做乜，好似為咗拖時間。」又指香港需要一個特首在民生方面，有勇氣及決心做多屆政府未能做到的事。

民建聯議員葛珮帆表示，認為暫緩是一個務實及從善如流的做法。她指，一直關注垃圾徵費是否可行，亦留意到有不少巿民反對如期推行，指在其民調中有7成巿民反對如期執行。她認為雖然環保重要，但若如期執行會擾民，造成企業及巿民負擔，政府又未準備好，則認同政府不宜「夾硬」執行。

她提4大建議予政府，第一為教育，指有不少巿民關心回收、減廢及支持環保，指現時為她推動環保政策多年最多巿民支持環保的時刻，政府宜把握機會，令巿民明白回收重要性；第二為回收配套，望政府增加回收點，勿「停落嚟」；第三為回收物品的出路，民建聯望推動回收再造業的發展，惜一直發展較緩慢，未來望政府支持此出路，而非令廢物去到堆填區；第四為共建無廢灣區，需由大灣區與港府商議。

葛珮帆認為，政府是次已吸取經驗教訓，相信未來在減廢回收上應會做得更好，又重申要繼續推動環保，惟減廢不等同徵費，政府宜在未來一年的實踐及推動上如找到更好方法，則未必要實施徵費，反用獎賞吸引市民。