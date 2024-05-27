垃圾徵費暫緩｜6月起每月向公屋戶派指定袋供體驗　議員質疑成效

政府今日（27日）宣布垃圾徵費暫緩，不如期於8月1日實施。同時，由6月1日起向全港公共屋邨住戶每月派發20個免費指定袋，為期六個月。多位議員在聯席會議上質疑政府在未來6個月向公屋戶派指定袋的成效，環境及生態局局長謝展寰回應指，派指定袋亦為宣傳教育的工作之一，令市民審視自己的垃圾量，「唔係話無用，係必定有用，參與佢個體驗，參與佢個做法。」



+ 9

環境事務委員會，以及食物安全及環境衞生事務委員會今日(27日)召開會議討論「先行先試」報告，政府指，由於使用者反映多項問題，因此宣布暫緩垃圾徵費。多位議員在會上質疑政府在未來6個月向公屋戶派指定袋的成效。

先行先試指定袋使用率低 質疑派指定袋作用不大

立法會議員陳紹雄表示，理解政府決定，但亦感到十分失望，他指，政府表示對減少廢物的初心不變，但現時政府好像欠缺決心，亦有心無力。他表示，認為難得社會聚焦在此次議題上，早前其實應已預計到會有不同聲音，「唔係做完嗰14點先發現。」他質疑，早前先行先試指定袋使用率低，未來派指定袋的作用不大。

謝展寰回應表示，推行垃圾徵費不只是決心問題，而透過先行先試計劃了解到計劃在法律上執行上有很大困難，要一一處理。他指，前線員工的工作量及困難及增加某些界別的成本等，「唔係分階段就可以處理。」他提到，派指定袋亦為宣傳教育的工具之一，令市民審視自己的垃圾量，「每個月派20睇下垃圾有無減少。」他稱，派指定袋亦可讓市民體驗垃圾徵費，「唔係話無用，係必定有用，參與佢個體驗，參與佢個做法。」

▼1月26日 垃圾徵費指定袋開賣▼



+ 3

田北辰提議下年1月1日開始實施

立法會議員田北辰表示，垃圾收費在20多年前提出，如今一拖再拖，其實措施原意並非收「人頭稅」，是鼓勵市民做好回收工作就不必付款，「可以唔俾錢，分類就得啦。」他又批評，政府由下月開始免費派指定袋予公屋戶，但不設懲罰，市民可以自願性質參與，質疑其效用。他建議，由下年1月1日開始實施，首年免費派發指定袋，但規定必需使用，若市民沒有使用不會作出檢控，但會發出警告信。

狄志遠形容行先試計劃報告為「垃圾報告」

立法會議員狄志遠形容，先行先試計劃報告為「垃圾報告」，因報告提出了許多執行問題，但沒有解決的方案，今日宣佈暫緩計劃加上未來一年的會做的宣傳工作，認為政府今次的決定實事求事，笑言，本來準備了一篇「鬧爆」的發言。

他指，若由兩年前開始做宣傳教育，相信今日推行垃圾徵費會順暢很多。他提問指，相關政策會否繼續堅持下去，是否設成功指標，謝展寰表示，政府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢，亦會思考如何可以改善計劃。他續指，每個宣傳工作都有指標，但至於是否推行垃圾徵費則要看當時社會成熟度，需要到當時再評估。