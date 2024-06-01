天使綜合症病徵嬰兒階段不明顯　港每年3至5宗新症　未有根治方案

藝人鄭俊弘與何雁詩接受媒體訪問公開兒子診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman syndrome)，惹來社會對該病關注。根據香港天使綜合症基金會的資料，近五年香港每年會有3至5個新增確診病例，由於發展問題在嬰兒早期並不明顯，故一般會去到兩至五歲才會確診。



鄭俊弘與何雁詩接受鄭丹瑞節目訪問，提到兒子確診罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。（資料圖片）

天使綜合症(Angelman syndrome)以最先歸納出此症的英國兒科醫生Harry Angelman命名。鄭俊弘與何雁詩在受訪中提到，兩歲大兒子確診罕見遺傳病「天使綜合症」，並指在何懷孕期間有定期進行各項產前健檢，惟未有發現潛在問題，隨著兒子成長，發現其發展進度明顯比同齡孩子慢，故在兒子1歲半帶去專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。

根據香港天使綜合症基金會的資料，「天使綜合症」是因第十五條染色體的UBE3A基因缺失或異常基因表達引起，而據衞生署轄下醫學遺傳服務的資料顯示，本港約有50個患者，而近五年香港每年都會有3至5個確診病例。

由於發展問題在嬰兒早期並不明顯，故一般會去到兩至五歲才會確診。一般而言，所有「天使綜合症」患者都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，而在在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或大一點能用少許動作示意。

患者主要病徵包括：



• 發育遲緩，嚴重功能障礙

• 運動或平衡障礙，通常會出現共濟失調和／或肢體震顫。

• 獨特的行為：頻繁笑聲／微笑；顯露開心的神態；容易興奮的性格，往往舉高手並作出拍打或揮手動作；過度動作的行為

• 語言障礙

據基金會的資料指出，目前尚未有針對根治天使綜合症的治療方案，但現時已有相關藥物的醫學研究進行中。