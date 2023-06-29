醫管局7月起接辦醫學遺傳服務　化驗服務12月前陸續移交兒童醫院

衞生署醫學遺傳服務去年七月一日起停止接受新症，由醫院管理局接辦相關服務。醫管局今（29日）公布，將於7月1日起全面接辦衞生署轄下的醫學遺傳服務，以配合基因組醫學在香港的最新發展。日後不論來自公立醫院或私家醫院的新症轉介個案，均會直接安排往香港兒童醫院醫學遺傳科跟進。至於現時衞生署的遺傳化驗服務，亦會在今年十二月前陸續移交到香港兒童醫院的病理學部負責。



日後不論來自公立醫院或私家醫院的新症轉介個案，均會直接安排往香港兒童醫院醫學遺傳科跟進。（資料圖片）

為配合基因組醫學在香港的最新發展，醫務衞生局早前公布，衞生署醫學遺傳服務明年七月一日起由醫院管理局接辦，接辦的服務包括衞生署的遺傳輔導診所、遺傳篩選診所、初生嬰兒普檢化驗和遺傳化驗服務。因應上述安排，衞生署醫學遺傳服務已於去年七月一日起停止接受新症，而醫管局的醫學遺傳科已為新症病人提供服務。

醫管局今公布，將於七月一日起全面接辦衞生署轄下的醫學遺傳服務，需在衞生署遺傳輔導診所跟進的病人，均會轉到香港兒童醫院醫學遺傳科應診。日後不論來自公立醫院或私家醫院的新症轉介個案，均會直接安排往香港兒童醫院醫學遺傳科跟進，有關病人及私家醫院已獲通知新的應診安排。

另外，自七月一日起，香港兒童醫院醫學遺傳科及病理學部分別接辦遺傳篩選及新生嬰兒篩查化驗服務，兒童醫院會為公立醫院的新生嬰兒進行葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症及先天性甲狀腺功能不足的篩查服務。至於現時衞生署的遺傳化驗服務，亦會在今年十二月前陸續移交到香港兒童醫院的病理學部負責。