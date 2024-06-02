保華建業地盤爆欠薪　消息：政府商預案應對一旦公營項目受影響

承建多項政府工務工程、公營房屋項目的保華建業，其承建的房協資助出售項目「朗然」地盤早前曾有大批工人稱被拖欠薪金，令人關注營運情況。據悉，政府也關注情況，多個部門已召開跨部門會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，商討如何應對一旦公營項目受影響。



有4月曾到「朗然」地盤工作的工友指，保華聘用的長工，包括不同工種，均被拖欠薪金逾兩月。有商會指出，近年市場不穩定，承建商、分包商以低價搶標，長期「頂數」、資金未能及時「回籠」，或令資金流斷裂，引致欠薪、欠款。記者上周曾到保華建業總部，公司仍如常運作。



約30名工人5月25日於安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

「朗然」地盤工友指長工被拖欠薪金逾兩月

保華建業集團承建多項工務工程、公私營房屋項目，包括房協資助出售項目「朗然」地盤，上月底有工人在地盤抗議，稱被拖欠薪金。有不願具名的工友指，4月初曾到該地盤短暫工作，據其了解，保華建業聘用長工，包括不同工種的工人，上至管工、下至清潔，也已被拖欠薪金逾兩月。

香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，行內已有一段時間流傳有關保華的財務狀況問題，不過他說至今未能核實相關消息。

據積金局資料，保華建築沒有拖欠強積金供款，亦無相關投訴。積金局指，建造業有不少日薪臨時僱員，呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應向積金局求助。

保華建業集團承建多項工務工程、公私營房屋項目。（保華網站截圖）

財政司副司長統籌針對保華建業的跨部門會議

據悉，政府也關注保華建業集團的運作情況，發展局、房屋署等多個部門人員已舉行會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，就如何應對保華未能如約按時完成工程作商討及制定方案。

發展局表示，保華建業集團旗下有6間公司為發展局公共工程認可名冊上的承建商，涵蓋建築、道路及渠務、地盤平整、水務、地基、機電裝置等工程類別。其中3間公司現正承造15項工務工程合約，而這些合約分別由多個不同政府部門管理，包括土木工程拓展署、建築署、機電工程署、路政署、渠務署、水務署和環境保護署，現時各項工程項目正在施工中，沒有收到有關拖欠工人薪金的投訴。

發展局表示，一直有完善的機制管理工務工程合約，並密切地監察工程進度以確保工程順利推展。工程合約中亦設有機制，應對在工程中可能出現的不同情況，包括承建商的表現和財務情況。

建造業分包商聯會：經濟不好令私營市場變得審慎

建造業分包商聯會會長伍新華則提到，近年市場不穩定，疫情後外圍經濟不好，也令私營市場變得審慎，減慢推出工程，承建商、分包商均有可能要以低價搶標，然而，長期「頂數」、資金未能及時「回籠」，或令資金流斷裂，引致欠薪、欠款。

他續指，現時中期糧款審批手續較多、需時較長，期望公私營項目的業主可以考慮加快相關批款，免得承建商或分包商資金流穩定。