建造業輸入外勞｜37工種、職位月入中位數曝光　紮鐵工達37,800元

政府早前通過推出建造業輸入勞工計劃，發展局今公布計劃詳情，當中涉及37工種／職位，下星期一（17日）開始接受申請，配額上限為12,000個。局方亦公布相關職位每月工資中位數，其中鋼筋屈紮工及木工等每月工資中位數達37,800元、而打摏工則達40,800元。



另外，發展局早前提到，申請人也可租用於元朗潭尾由社區隔離設施改裝而成的中央宿舍，相關宿舍可於10月投入服務。如果輸入勞工在10月前獲批到港工作，申請人可先在私人市場為其輸入勞工尋找住宿地方作臨時措施。當中央宿舍投入服務後，申請人須安排其輸入勞工搬入宿舍。



本港多個行業出現人手短缺，包括建造業。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府早前通過推出建造業輸入勞工計劃，容許建造業輸入上限為12,000個勞工。發展局今（13日）公布，相關計劃詳情，當中涉及29個技術工人工種和18個技術員及工地督導人員職位，包括鋼筋屈紮工、泥水工及電工等。

局方亦公布相關職位每月工資中位數，當中每月工資中位數最高的首兩位分別為潛水員（建造工作），每月工資中位數為42,000元、其次為中位數40,800元的打摏工及機械設備操作工（搭式起重機）。

調查也指出，鋼筋屈紮工及木工等每月工資中位數亦達37,800元；電工工資中位數為31,200元；泥水工每月工資中位數為29,700元；地磚鋪砌工則為24,200元。

發展局發言人補充，建造業人力短缺預計會由現時15,000至20,000人，上升至2027年超過40,000人，故需容許業界適度輸入勞工作為輔助措施，補充暫時短缺的勞工，避免因人力不足而令香港經濟及基建發展造成「瓶頸」。

發言人補充，建造業計劃會優先考慮合約價值不少於10億元的公營工程合約項目。申請人需在提交輸入配額申請前四個月內，按不低於工資中位數的薪金進行本地招聘，在確定未能在本地聘請足夠人手的情況下始能申請輸入勞工。

另外，發展局明日（14日）為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。首輪申請期由7月17日至8月16日，以後會按季接受申請（即第二輪申請期為10月1日至31日，以後每年逢1月、4月、7月及10月接受申請）。審批程序會由申請期完結起計兩個月內完成。

申請人須為在香港居住的輸入勞工於指定地點提供住宿，除於其轄下的工地外，也可租用於元朗潭尾由社區隔離設施改裝而成的中央宿舍。政府現正為該隔離設施進行改建，加入宿舍所需的配套設施。負責管理宿舍的建造業議會正就相關營運及管理安排作準備，預期宿舍於10月投入服務，營運安排會另行公布。

如果輸入勞工在10月前獲批到港工作，申請人可先在私人市場為其輸入勞工尋找住宿地方作臨時措施。當中央宿舍投入服務後，申請人須安排其輸入勞工搬入宿舍。

另外，建造業專責小組和諮詢委員會會定期會面，檢視及更新有關合資格申請工種／職位、工資中位數及聘用條款的建議，並就計劃的整體運作向發展局提供意見。發展局亦會每半年向勞工顧問委員會報告計劃的實施情況。