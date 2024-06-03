加水費｜將循序漸進調整收費　水務署長：住宅4級制暫維持不變

水務署年初檢討近30年未曾調整的水費，昨日（2日）回覆傳媒查詢時表明，1998/99年度起已錄得虧損，因此「為改善經營狀況，我們有需要調整水費」，會以循序漸進的方式收回成本。



水務署署長黃恩諾表示，水費調整時會盡量遵循現有結構，不會突然加很多，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本。而住宅用戶方面，現階段4級制收費不會作大幅度改動，但將來不排除探討針對用水量較大的用戶拆細分級。



水務署天水圍大樓。（建築署圖片）

水務署署長黃恩諾在《星島日報》今日（3日）的訪問中表示，調整水費需要以用者自負原則及收回成本作為基礎，並考慮社會經濟狀況、水務經營帳目狀況等，考慮巿民負擔能力是非常重要；本港水費佔住戶開支約0.1%至0.2%，遠低於其他先進城巿如日本、新加坡的1%至2%，調整時會盡量遵循現有結構，不會突然加很多，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理。

水務署長黃恩諾：

黃恩諾指，住宅用戶方面，現階段的4級制收費不會作大幅度改動，但不排除將來探討針對用水量較大的用戶會拆細分級。至於商業用戶，他就指，曾考慮仿效住宅用水設分級制，但因應各行業用水模式不同，最終認為維持統一收費較合適。

4月外展隊收集各行業意見 水費「無可能突然要加就加」

黃恩諾未有透露完成檢討水費的具體時間，他表示檢討工作複雜，需審慎行事，不能在未聽完意見前就決定。她強調，需要以用者自負原則及收回成本作為調整基礎，並考慮社會經濟狀況、水務經營帳目狀況，以及巿民的負擔能力。

他稱，水務署已在4月組成外展隊收集各行業意見，有業界代表理解水費需調整，但希望加幅能夠「接地氣」及「唔好咁辣」。他指，署方之後會聽取市民意見，任何調整水費方案都會交立法會討論。

黃表示，外展隊稍後將陸續與食品加工業、美容業、酒店業及建造業團體等見面，水務署客戶聯絡小組亦會聽取各區市民意見，而任何調整方案亦會徵詢立法會意見。他期望屆時可從公眾討論中收集更多意見，形容「無可能突然要加就加」。

另外，洗衣商會會長周漢強接受港台訪問時表示，多年沒加水費，如果調整是無可厚非，商會上月與水務署署長等政府官員會面時，有表達希望加幅採取溫和和漸進方式，署方在會上未有交代調整水費的時間表。他認為，加幅低於5%較合理，希望不要達雙位數，他指出，業界近年經營困難，如果落實加水費，不排除成本會轉嫁消費者。

立法會發展事務委員會議員劉國勳在節目中表示，理解水務署以收回成本為目標來調整收費，但目前經濟狀況不佳，呼籲署方考慮是否待經濟復蘇時才加水費，又或採取循序漸進方式調整收費。他又讚揚，水務署過去工作不錯，即使多年來的通脹升幅不少都無調整水費。