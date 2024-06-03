WATERBOMB｜楊潤雄稱主辦安排不好已提點：免誤解香港做不好盛事

「Waterbomb Hong Kong」音樂節日前在西九文化區如期舉行，在結束時出現認領行李混亂，數以百計入場人士等候至翌日2時仍未能離場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（3日）回應，指安排確有不好的地方，強調政府十分關心事件，不想因一件事件令人有誤會，所有在香港發生的盛事都做得不好，故政府已向主辦方作出提點及要求。



▼6月2日 Waterbomb Hong Kong音樂節第2日▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日在「好客之道」運動記者會上，回應Waterbomb亂象，指安排確有不好的地方，該活動旅發局有幫忙宣傳，但運作處理上是私人活動，主辦方負責安排及細節工作。

他強調政府十分關心事件，指活動在港發生，不想因一件事件，令人有錯誤覺得「所有香港發生嘅盛事都做得唔好」，故政府已向主辦作出提點及要求，要求其做好準備工夫，預備有時有突發事件。

楊雄潤稱，參加活動都是客人，主辦方應提供優質服務，令客人感到物有所值。他稱已提醒一些主辦權構，香港在5月至9月、10月天氣變化大，故舉辦戶外活動要小心，要有更多預案，以及應急措施等。

▼6月1日 Waterbomb Hong Kong音樂節第1日▼

