保華建業爆欠薪｜料因經濟復蘇未如預期　議員指業界寒冬冀有支援

承建多項政府工務工程、公營房屋項目的保華建業，其承建的房協資助出售項目「朗然」地盤早前曾有大批工人稱被拖欠薪金。立法會發展事務委員會副主席林筱魯今在電台節目中表示，料非單一事件，因之前已有建築公司馮祥記清盤結業，認為是業界正面臨寒冬。



他表示，疫情時不少公司以「明天會更好」的心態，願意暫時以低價接受工作「蝕住做」，希望經濟復蘇後可以填補相關損失。惟疫情後經濟復蘇未如預期，「可以話捱住先，明日會更好嘅想法無實現到。」



立法會發展事務委員會副主席林筱魯今在電台節目《千禧年代》中表示，料事件非單一事件，因之前已有建築公司馮祥記清盤結業，認為是業界正面臨寒冬。他續指，相關問題過往已出現，但當時行業以「明天會更好」的心態，願意暫時以低價接受工作「蝕住做」，希望經濟復蘇後可以填補相關損失。

不過，疫情後經濟復蘇未如預期，故他指，不少公司因而大失預算，需要靠借貸去經營，如果遇上項目拖延更是雪上加霜，「可以話捱住先，明日會更好嘅想法無實現到。」雖然財政司司長陳茂波指出政府建築工程開支每年增加，惟林筱魯認為政府需了解業界的狀況，支撐業界度過寒冬。