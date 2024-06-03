保華建業5月遭入稟追討730萬　承接多政府工程　地盤爆欠薪

承建多項政府工務工程、公營房屋項目的保華建業，房協項目地盤有工人被拖欠薪金，消息指政府多個部門已召開跨部門會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，商討如何應對一旦公營項目受影響。《香港01》發現，今年5月保華相關公司，被四間公司入稟高等法院，追討債項及合約、服務款項，共計730多萬元。



記者5月29日到保華建業集團總部，仍如常運作。（資料圖片 / 梁祖兒攝)

根據法庭紀錄，5月7日及23日，「保華建造有限公司」，分別遭京王工程有限公司、鴻力設計及裝飾有限公司入稟，追討「已提供服務、工作、供應物料」和「合約」款項，分別約為230萬元及95萬元。

5月28日，「保華建築有限公司」，分別遭中國混凝土有限公司和中國砂漿有限公司入稟追討債項，分別約為296萬元及110萬元。這兩間入稟的公司，均為文輝泰集團旗下。

換言之，保華建業相關公司，合共遭入稟追討730多萬元。保華建業成立於1946年，是本地老牌的建築公司，承建多項政府工務工程。

今年5月房協資助房屋項目「朗然」，有工人在地盤抗議，稱被拖欠薪金兩個月。

早前消息指，政府也關注保華建業集團的運作情況，發展局、房屋署等多個部門人員已舉行會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，就如何應對保華未能如約按時完成工程作商討及制定方案。