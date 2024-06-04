張栢芝告余毓興新歌誹謗　指余想藉機宣傳娛樂事業　求道歉及賠償

藝人張栢芝指其前經理人公司老闆余毓興，在日前發布新歌《以犬之名》中，指控張栢芝的不是。張昨(3日)入稟高等法院，控告余毓興發布誹謗她的言論，她指余發布不實言論以求得到他人關注，藉此獲取個人滿足，又指她與余有其他官司在身，指余想迫她和解及接受不合理條件。她要求法庭頒令，禁制余發布誹謗她的言論，並要余道歉和賠償，但未列明金額。



原告為張栢芝，被告為余毓興。

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張指余從不是其經理人亦無支付她4千萬

入稟狀指，張栢芝是一名知名女藝人。相關時期，她的經理人為香港新亞洲娛樂聯盟集團有限公司，該公司於2013年被頒令清盤。余毓興自稱曾為張的經理人，張在入稟狀強調余從不是其經理人，亦沒有向她支付4000萬元，形容余不誠實。

張又指她和余的糾紛，將會透過另一訴訟處理處理，該案已排期於2025年12月3日於高等法院開審，預計需時8天。

指余想藉機宣傳其娛樂事業

入稟狀指，余在此情況下，仍於本年6月1日向記者，或透過抖音或TikTok等社交媒體，發布誹謗張的言論。張指，余發布該些不實言論，以求得到他人關注，藉此滿足自己，並宣傳余在娛樂圈的新作。

指余惡意中傷迫張和解

此外，余惡意傷害張栢芝，迫使張在另一訴訟中和解，及接納不合理的和解條款。張指余在發布該些言論前，未有問及張的回應，讓她澄清。

張要求法庭頒發禁制令，禁制余再發表誹謗張的言論，並從社交媒體等刪除該些誹謗言論。張亦要求余以書面致歉，及作出賠償。

案件編號：HCA1052/2024