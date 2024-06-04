黑客｜拍賣行佳士得遭黑客入侵　私隱公署指逾8000港人受影響

著名拍賣行佳士得（Christie's）近日遭網絡安全危機，黑客組織RansomHub聲稱已入侵佳士得系統，並獲取超過50萬藏家敏感個人資料，威脅公開信息。個人資料私隱專員公署今日（4日）回覆查詢指，昨日收到佳士得就資料外洩事故通報，超過8000名香港人受影響。



拍賣行佳士得（Christie's）近日遭黑客入侵，私隱公署接獲通報逾8千香港人受影響（Getty）

拍賣行網站曾在本月初紐約春季拍賣期間癱瘓十日，雖然拍賣仍順利進行，但就引起網絡信息安全疑慮，佳士得發言人當時稱事件為「技術安全事故」，未向外界透露太多細節。近日黑客團體RansomHub於暗網發文聲明承認相關攻擊，並在文中發布含客戶姓名、生日以及國籍等資料樣本，並附上倒計時器，威脅將於6月初公布至少50萬名藏家信息。

個人資料私隱專員公署今日（4日）回覆查詢指，昨日收到佳士得就資料外洩事故的通報，涉及大約 8,400名香港的客戶，所涉及的個人資料包括姓名、出生日期、地址、護照號碼、性別及國籍等，公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已經根據既定程序就事件展開循規審查。有受影響人士收到佳士得以電郵通知，指公司上月9日發現有第三方未經授權訪問佳士得部分網絡，並下載部分客戶的個人數據，但無證據顯示任何財務或交易紀錄遭泄露。

私隱專員公署呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，並應採取以下措施，保障個人資料私隱：

o 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；

o 審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動；

o 收到不明來歷或可疑的來電、短訊時要提高警覺；

o 切勿隨意打開短訊的附件、連結或披露個人資料；及

o 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。