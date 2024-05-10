六福珠寶遭黑客入侵　疑外泄VIP姓名、手機號碼、住址、微信

近日有海外網站兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，聲稱掌握500萬名的VIP及以千萬計其顧客個人資料。六福集團今日（10日）稱，已展開調查，未能確認是否真正出現資料外泄 。



據了解，涉及外泄資料，包括VIP姓氏、英文名、手機號碼、住址、電郵、WeChat帳戶等。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，當有騙徒買下資料後便會展開詐騙，「平時收電話，講得出你個名，你個電話，你個身份證，有機會就係來自呢啲渠道」。



六福集團回應稱，非常重視客戶的私隱，已就事件展開調查，包括聘請IT專家檢視是否出現客戶資料外泄。（資料圖片）

方保僑：料不法之徒買下資料庫後進行詐騙

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，黑客入侵企業後竊取資料，未必即時向企業進行勒索，反而可能會放上「暗網」兜售，因此企業未必知道自己被「盜竊」，「黑客唔向你勒索，你都唔知自己邊道門俾人爆咗」。

方保僑又指，當有不法之徒買下資料庫後，便可以根據資料進行詐騙，「平時收電話，講得出你個名，你個電話，你個身份證，有機會就係來自呢啲渠道」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

六福珠寶已向個人私隱專員公署匯報會員資料庫疑被黑客入侵。集團回應稱，非常重視客戶的私隱，已就事件展開調查，包括聘請IT專家檢視是否出現客戶資料外泄，向警方報案，和通報私隱專員公署。

一個海外網站日前上載的貼文，貼文者兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，並聲稱自己掌握500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及以千萬計其顧客個人資料，包括全部用家的身份證。兜售者稱如欲取得整個資料庫資料，可付25000泰達幣（折合約19萬港元）。