綜援、生果金、長生津今起獲發半個月糧　料172.4萬人受惠

政府今日（4日）公布，按2024至2025年度《財政預算案》公布的措施，向領取社會保障援助的合資格人士，包括領取綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的人士，發放相當於半個月金額或津貼的一次過額外款項，以及為領取在職家庭津貼（職津）的住戶作相若安排，上述受助人可於由今日起陸續獲發有關款項，預料共172.4萬個社會保障受助人及領取職津的住戶受惠。



（林若勤攝）

勞工及福利局指，在2024年5月8日，即立法會通過《2024年撥款條例草案》當日，合資格領取社會保障援助的人士，以及在2023年11月1日至2024年5月8日期間提交職津申請而獲批的住戶，均符合資格領取一次過額外款項，預計約166萬名社會保障受助人及約64,000個領取職津的住戶受惠，共涉及約30億元額外款項。有關款項將以自動轉帳方式存入上述人士／住戶指定的香港銀行戶口，不必另行申請。

今日起，領取社會保障金額及職津人士陸續獲發一次過額外款項。（政府文件）

社會保障金額領款人如有查詢，可致電社會福利署熱線（2343 2255）或與所屬的社會保障辦事處聯絡。至於有關職津計劃的查詢，則可致電在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處的熱線（2558 3000）。