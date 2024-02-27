預算案｜調查指近半基層感入不敷支　綜援戶：放煙火不如攞錢補貼

財政司司長陳茂波將於明日（28日）公布最新一份《財政預算案》，關注基層市民團體「基層願景」今日（27日）舉行《基層市民生活狀況調查》發佈會，調查發現有近5成受訪者認為收入非常不能應付生活成本；另有近7成受訪者擔心政府因財政出現赤字，而選擇向基層「開刀」，凍結甚或縮減津貼。



對於近日有傳《財政預算案》會建議每月放煙火吸引遊客來港，有綜援戶表示「個個月走去放煙火，不如攞啲錢嚟補貼」。



「基層願景」採用便利抽樣法，於今年2月7日至2023年2月23日，以網上問卷形式向全港18區的基層市民進行調查，共收集635份問卷。

「基層願景」代表羅家輝指基層市民不應為政府財政赤字「埋單」。（吳美松攝）

逾六成受訪家庭一人養家 人工追不上通脹

超過6成受訪家庭為單一經濟支柱模式，只有一名家庭成員在職，「基層願景」認為，反映目前的照顧系統未能提供可負擔或可靠的社區照顧服務，窒礙其他家庭成員或第二名家庭成員就業，增加面對在職貧窮的風險。

調查亦發現，四分之三受訪住戶的家庭收入沒有轉變或有減少的情況，只有四分之一受訪住戶有增加，「基層願景」認為由此可見基層市民的收入追不上通脹，在工資未有增加，再加上通漲等因素，基層市民的工資其實變相減少。

團體倡最低工資一年一檢

「基層願景」建議政府將現時「兩年一檢」的最低工資改為「一年一檢」，「基層願景」代表許桓桓指，基層市民不像公務員有通脹補貼，若兩年才檢視最低工資，根本不能緩解基層市民的經濟壓力。

團體憂政府財赤或要基層「埋單」

許桓桓又表示，歷史上政府亦曾因赤字而削減福利津貼，最壞情況是政府向基層市民「開刀」，但基層市民本身已在社會安全網之中，很難再要他們承受風險。

被問到政府現時扶貧力度是否足夠，許桓桓表示，現時政府的「精準扶貧」政策效果成疑，亦未夠全面，因「社區客廳」及「共創明Teen」等其實只可幫助到特定對象，但很多基層市民其實同時面對多項困難，而且每個個案情況不同。

陳小姐本為家庭主婦，只需在家照顧女兒，丈夫則經營一間買賣及維修機器的公司，當時一家每月有4、5萬元收入。但因疫情期間本港經濟轉差，加上丈夫心臟大動脈撕裂需要做手術，迫於無奈下去年將公司結業。

丈夫術後不適宜長時間工作，陳小姐亦要照顧17歲女兒及丈夫，兩夫婦只能做兼職養家，即使申領綜援，但每月僅1萬餘元的收入，陳小姐形容生活仍是「掹掹緊」，連給女兒補習，備考DSE的費用亦負擔不起。

陳小姐透過視象表示不看好香港未來一年的經濟環境。（吳美松攝）

陳小姐指若政府縮減或凍結對基層市民私援助，未來「唔知點生活」，因通脹、交通及飲食等支出已令他們有很大的經濟壓力，希望政府「唔好扣咁多」。至於近日有傳《財政預算案》會建議每月放煙火吸引遊客來港，陳小姐認為「個個月走去放煙火，不如攞啲錢嚟補貼」。

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