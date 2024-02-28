財政預算案綜援｜連續四年「半糧」　有工作殘疾人士月獲$500津貼

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，提到將推行試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，鼓勵就業，預計受惠人數約6800人。



政府也公布，向領取社會保障金的合資格人士，發放相當於半個月津貼額的額外津貼，是自2021至2022年度以來，連續第四年派發「多半個月糧」。



2024/25年度涉及社會福利的預算約1,362億元，其中的經常性開支約1,274億元，兩者均較去年度原預算上升約5%。

綜援殘疾人士工作津貼料6800人受惠

財政預算案2024提到會透過關愛基金撥款約1.3億元，推行為期三年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，藉以鼓勵就業，預計受惠人數約6800人。

鼓勵就業 消息人士：小小心意

政府消息人士指，當局知道有些殘疾人士有意工作，是因為聽到訴求而推出相關津貼，又指每月500元的津貼是「小小心意」，如同「鼓勵金」，坦言「唔係靠呢筆錢維生。」他又指，即使殘疾人士選擇不工作，綜援也足以助其應付生活，「有個安全網係到。」

綜援金額本有扣減 「高薪」不影響領津貼

若然殘疾人士找到高薪工作，會否同樣獲發每月500元津貼?消息人士指，這是開心的個案，又指綜援本身有機制，如薪金高出指定水平，綜援金額便要扣減，但不影響這筆每月500元津貼的發放。

就大灣區安老，政府消息人士提到，目前較適合加入計劃的院舍位於中山、佛山、廣州及珠海。（蘇煒然攝）

院舍照顧券今年第二季增至5000張

在長者服務方面，長者社區券將在2024/25年年度增至1.1萬張，院舍照顧券則於今年第二季增至5000張，涉全年開支約9億及14.4億元。

中山、佛山、廣州及珠海院舍料加入大灣區養老計劃

就大灣區養老，政府消息人士也提到，有不少內地院舍想加入廣東院舍照顧服務計劃，目前較適合的院舍位於中山、佛山、廣州及珠海，詳情將適時公布。

政府也會由今年起，分階段增設10所資助獨立幼兒中心，目標於3年內提供額外900個日間幼兒照顧服務名額，並將幼兒中心家長津貼由每月最多600元，提高至1000元。學前兒童課餘託管服務，亦由今年起分階段擴展至全港，名額會在三年內增加至近1200個。

政府也會由今年起，分階段增設10所資助獨立幼兒中心，目標於3年內提供額外900個日間幼兒照顧服務名額。（資料圖片/歐嘉樂攝）

今年財政預算案也公布，會繼續向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約30億元。

翻查過去十年的財政預算案，向領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、低收入在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼的人士發放的額外津貼，自2021至2022年度縮為相當於半個月金額的額外津貼後，一直維持至今，今年已是第四年發放多「半個月糧」。

在2020/22年度及之前，均發放至少額外一個月津貼，其中在2018/19年度、2015/16年度，更曾發放額外兩個月津貼。