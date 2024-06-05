港大風波後張翔首露面　與暫任副校蔡洪濱交流握手　未應記者提問

港大上月28日爆發校委會委任「暫任」副校長風波，校委會未經張翔推薦或遴選程序，直接通過多個副校長暫任安排。港大今日（5日）舉行香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所首屆ESG論壇，為張翔於風波後首次露面，其心情不俗，不時面帶微笑，與身邊的嘉賓握手聊天，同場有新任暫任副校長（商業）、經管學院院長蔡洪濱。張翔與蔡洪濱有短暫交談，張翔「笑笑口」表現親切。在合照環節完結後，他與環境及生態局局長謝展寰、蔡洪濱等一行人一起離開，但未有回應記者提問。



:張翔（左）與新任副校長（商業）蔡洪濱（右）有短暫交談及握手，張翔亦「笑笑口」表現得親切，似乎未受副校長風波影響。（廖雁雄攝）

張翔與新任副校短暫交談、同場合照

港大經管學院今日（5日）舉行賽馬會環球企業可持續發展研究所首屆ESG論壇，張翔今日有現身論壇，為副校委任風波後首度公開露面。他不時面帶笑容，與身邊的嘉賓握手聊天。同場亦有新上任的暫任副校長（商業）蔡洪濱，他是今次獲校委會通過的副校人選、同新增的職位。

二人似乎未有受副校風波影響，張翔與蔡洪濱有短暫交談及握手，張翔亦「笑笑口」，表現親切。張翔在合照環節時與謝展寰握手，一直面帶笑容，亦有細語交談。在合照結束後，張翔與謝展寰、蔡洪濱等一行嘉賓離開論壇，他未有回應記者提問，隨即離開講堂。

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港大官網仍現兩個副校名單版本

港大校委會上周二爆出委任副校風波，在校長張翔反對下，突然通過多個暫任副校長人選，令副校整體人數增至9人。事隔一星期，大學主管人員的網頁簡介昨日已更新。至於港大校長辦公室網頁，則至今未見加入暫任新副校的資料，副校維持舊有的4人，職銜亦不變，反映港大官網出現兩個版本的管理層名單。

校方於上月27日發出ESG論壇採訪通知時，列明張翔將與校委會主席王沛詩一同出席，更有合影環節。不過，自爆出副校任命風波後，校方日前再發採訪通知，活動作出修訂，取消研究所開幕禮，未再見王沛詩出現在嘉賓名單中，原本出席的政務司司長陳國基也未在最新嘉賓名單之中。