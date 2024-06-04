港大風波｜高層爆內鬥 校監李家超：從新聞得悉 責成教育局了解
撰文：潘耀昇
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香港大學校長張翔與校務委員會主席王沛詩的矛盾升溫，緣於校委會在校長張翔反對下，通過7個暫任副校長任命，教育局早前表明不介入事件。作為港大校監的行政長官李家超被問到如何解決兩人內鬥時說，自己都是從新聞報道中得悉事件，他期望港大有良好管治，已經責成教育局了解事件，再商討如何跟進。
校委會突審議暫任首席副校長 非由張翔提出
上月底，港大校務委員會主席王沛詩與校長張翔的矛盾再爆發。據了解校委會在例會上突然提出審議7名副校長席位的暫任安排，但非由負責大學人事安排的校長張翔提出。張翔點名批評校委會主席王沛詩在會議「突襲」，加入審議多名副校長人選程序，繞過既定做法，表明事前並不知情。
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港大校監李家超：從新聞知悉港大內部事件 責成教育局去了解
行政長官李家超作為港大校監，今天（4日）出席行政會議前見記者，被問到如何解決港大內鬥事件時說，自己都是從新聞報道中知悉港大內部事件，指港大是一所成功大學，他與全港市民都期望港大有良好管治，已經並責成教育局去了解事件，局方會向他匯報，再商討如何跟進。
教育局早前表示不會介入事件
教育局發言人早前表示，不會介入事件，8間教資會資助大學屬按法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會和校務委員會作為管治決策單位。
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