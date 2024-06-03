港大風波｜ESG論壇出席名單刪除校委會主席王沛詩　原與張翔合照

香港大學校長張翔與校務委員會主席王沛詩矛盾因副校長暫任安排事件加劇，經管學院本周三（5日）舉行一個ESF論壇，5月27日發出的採訪通知，列明張翔將與王沛詩一同出席，更有合影環節。不過，校方今日（3日）再發採訪通知，活動作出修訂，取消研究所開幕禮，未再見王沛詩出現在嘉賓名單中，原本出席的政務司司長陳國基也未在最新嘉賓名單之中。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

5.27採訪通知有研究院開幕禮

港大聯同香港賽馬會合作項目「香港大學賽馬會企業可持續發展研究所」，將於本周三舉行首屆ESG論壇及開幕禮。

根據大學於5月27日發出的採訪通知，主禮嘉賓為政務司司長陳國基、環境及生態局局長謝展寰、港大校務委員會主席王沛詩、港大校長張翔，以及賽馬會主席利子厚。張翔致歡迎辭，之後有啟動儀式及合影，除上述五人外，尚有港大經管學院院長蔡洪濱、港大賽馬會環球企業可持續發展研究所所長何國俊及聯席所長Roni MICHAELY，即張翔及王沛詩會同場合影。

不過，在首份採訪通知發出的翌日、即5月28日，港大爆發校委會委任「暫任」副校長風波，校委會未經張翔推薦或遴選程序，直接通過七名副校長暫任安排，包括出任新增「副校長（商業）」的蔡洪濱。原本暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸，也遭左遷至「副校長（大學拓展）」一職。據知張翔在會上表示震驚，但反對無效。

事發後張翔與校委會關係令人關注，校委會罕見直接發稿公布任命，港大校長辦公室網站至今仍未更新新名單，維持原來團隊。

從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

論壇舉辦前兩天，港大今日（3日)發出新版本的採訪通知，只保留ESG論壇，不設研究院開幕禮，出席嘉賓只有謝展寰、張翔及中聯辦教育科技部副部長葉水球，刪除陳國基、王沛詩及利子厚，沒有研究院啟動儀式及合影，名單中也沒有蔡洪濱。