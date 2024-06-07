歐國盃｜警方預告加強打擊外圍波　賭仔家庭破碎「自覺過街老鼠」

歐洲國家盃將於本月16日揭幕，每逢有大型賽事，非法賭博活動也會有增加趨勢，警方預告會在歐國盃舉行期間，加大力度打擊非法賭博活動。警方指，非法賭博活動轉趨網上化，年輕人更容易接觸，有研究揭示平均首次下注的年紀僅8.1歲，有年輕人因欠債被外圍集團利用、強迫犯法。



兩名曾沉迷賭海的過來人分享都提到「賭錢容易、戒賭難」，其中年近30歲的K曾欠債200至300萬元，最初贏錢勝利感令他念念不忘，戒賭二、三十次仍未能成功；也有55歲賭徒破產，跟家人關係破裂，自覺似「過街老鼠」，「我對女兒傷害好大。因為我過去賭錢，我無同佢一齊經歷成長，欠債狀況都令佢徬徨、恐懼。」



警方稱稍後在歐國盃舉行期間，將加大力度打擊非法賭博活動。左起：警察臨床心理學家胡展鵬、有組織罪案及三合會調查科署理警司黃宇徽、有組織罪案及三合會調查科高級督察黃俊康。 （江麗盈攝）

有組織罪案及三合會調查科高級督察黃俊康表示，警方今年首三個月搗破99宗嚴重賭博罪行，雖較去年同期的140宗少41宗，跌幅近三成。

非法賭博趨網上化 年輕人欠債被迫犯法還錢

但觀乎2022年世界盃舉行期間，警方打擊非法賭波行動拘捕1104人，較2021年歐國盃期間拘捕數字高出34%，上述兩年搗破嚴重賭博罪行宗數分別為560宗及607宗，亦較2020年390宗、及2023年的488宗為高，反映每逢大賽期間，非法賭博活動有增加趨勢，因此警方在稍後的歐國盃舉行期間，也會加大力度打擊非法賭博活動。

黃俊康指出，現時非法賭博活動轉趨網上化，賭徒不需要認識外圍莊家或中介人，透過互聯網或社交平台的非法賭博訊息，已可於非法賭網直接進行賭博。他特別提到，有部份網站聲稱在海外合法註冊，實質都是非法，呼籲市民警剔。

他續提到，留意到年輕人在網上接觸到非法賭博的機會增加，提醒年輕人賭外圍不止犯法，也有機會因欠債無力償還，而墮入陷阱，被外圍集團利用、強迫犯法，例如強迫賣戶口、被用作洗黑錢。

研究揭平均首次下注年紀僅8.1歲

警察臨床心理學家胡展鵬引述研究指，有四成病態賭徒，均在年輕時期開始接觸賭博，同時數據反映七至八成受訪年輕人有參與賭博，平均首次下注的年紀僅8.1歲，提醒年輕人不要因為好奇、想「埋堆」而參與賭博，也不要高估自身的自制能力。

胡展鵬表示，戒賭並不容易，賭博失調是複雜問題，涉及很多心理問題，例如操作性條件反射，即賭徒偶爾在賭博中贏錢，其快感及滿足感會促使他繼續賭博，「簡單來說即是輸錢皆因贏錢起。」賭徒也容易受接近勝利效應影響，誤以為只差一點點便會贏，而繼續其賭博行為。

他又提到社會學習的理論，即一個人在成長期間見到身邊人參與賭博，從中獲得金錢、或他人的認同，便有可能會模仿這種行為。

賭徒：高峰欠債300萬元 遭財務公司留恐嚇紙條

年近30歲的賭徒K（化名），在五、六年前開始賭波，賭癮最大時，在外圍網連一些小型、偏遠地方的球賽也會落注，最高峰時欠債200至300萬元，同時跟10間財務公司借貸，財務公司打電話到公司「尋人」、滋擾家人、上門留恐嚇紙條，導致他要轉工，跟家人的關係轉差。

因為賭博、欠債，K跟家人分居、與女友分手，現時仍在接受戒賭輔導。他說戒賭過程不容易，最初贏錢，金額曾高達當時月薪的10倍至20倍，這種勝利的感覺，令他戒賭二、三十次仍未能成功。他勸仍沉迷賭海的人，生活有很多美好的事，別讓生活除睡眠，僅餘賭博，也鼓勵想戒賭的人向朋友或戒賭中心求助。

「一賭十七傷」 一人賭錢傷害身邊17人

今年55歲的Ivan已戒賭八年，回望這段路，他同樣說一些也不容易，經過很多次嘗試，最終在戒賭中心幫助才成功。Ivan說，自11、12歲已接觸賭博，因家人也有賭博習慣，每當嬴錢，更會買食物、禮物給他，所以一直不覺得賭博有問題。

Ivan自言以前「乜都賭」，包括外圍波，終欠下逾百萬元的債務，不止要破產，也跟家人關係破裂，面對屢次助他還債的家人親友，自覺似「過街老鼠」。Ivan終與妻子離婚，女兒至今仍不願意跟他接觸，「我對佢（女兒）傷害好大。因為我過去賭錢，我無同佢一齊經歷成長，欠債狀況都令佢徬徨、恐懼。」

回望沉迷賭博的40多年，Ivan斷言在當中毫無得著，又指「一賭十七傷」、即一人賭錢，至少害到身邊17個人。

有組織罪案及三合會調查科署理警司黃宇徽（中）指，也留意到現時不少外圍網也開始接受虛擬貨幣下注，有上升趨勢。（歐嘉樂攝）

警：沉迷外圍波 慘痛經歷多

有組織罪案及三合會調查科署理警司黃宇徽指，也留意到現時不少外圍網也開始接受虛擬貨幣下注，有上升趨勢，相信有不法份子想利用虛擬貨幣的匿名性，也與大眾對虛擬貨幣多了認識有關。

他指，打擊非法賭博，警方著重兩大範疇、四個元素包括：情報、執法、宣傳、教育。在執法上，每當有特別重要的賽事，例如接下來的歐國盃，警方會進行以情報主導的打擊及執法行動，也會聯同海外機關執法，打擊跨地域、較具規模的非法賭博集團。

警方今年也製作新的宣傳片，內容講述一位年輕人因賭外圍欠債、被迫賣戶口供人洗黑錢，這段宣傳片將於賽事前、及賽事期間以不同渠道播放，提醒大眾不要參與非法賭博。除上述的宣傳片，警方今年也因應歐國盃，採用新口號：「沉迷外圍波 慘痛經歷多」。