香港外圍賭博2023年投注額逾3500億　馬會與聯合國攜手打擊罪行

聯合國毒品和犯罪問題辦公室代表團昨日（22日）到訪香港賽馬會，就維護體育誠信互相交流。馬會管理層期間介紹香港境內非法外圍活動，包括外圍賭博的投注額於2023年估計超過3,500億港元，並講解馬會打擊非法賭博及相關金融罪行的工作。



代表團表示，很高興親睹馬會保障體育運動遠離腐敗的措施，又指會致力與馬會攜手確保體育運動維持公正與誠信。馬會則指，今次訪問更鞏固雙方透過國際協作，共同打擊腐化與非法賭博。



馬會管理層與聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利（中）率領的代表團，就維護體育誠信進行交流。（馬會提供相片）

馬會管理層向聯合國毒罪辦代表團，介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，包括外圍賭博的投注額於2023年估計超過3,500億港元。馬會管理層闡釋了馬會的獨特角色，如何透過綜合營運模式，提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入得以透過稅款及慈善捐款回饋社會。

馬會管理層又講解，透過支持亞洲賽馬聯盟轄下理事會，打擊非法賭博及相關金融罪行，從而在區內促進體育誠信、推廣各種打擊非法賭博。

聯合國代表團︰很高興親睹馬會保障體育運動措施

聯合國毒罪辦代表團順道參觀跑馬地馬場，了解馬會的嚴謹營運及誠信管理措施。聯合國毒罪辦執行主任瓦利表示，操控體育競賽，不論是非法外圍或造假，均會對體育誠信造成沉重打擊，更會助長洗黑錢等其他犯罪活動。

瓦利又指，很高興於參觀期間，有機會親睹馬會保障體育運動遠離腐敗的措施，並強調聯合國毒罪辦一直不遺餘力，打擊體育運動貪腐及金融罪行，致力與馬會攜手確保體育運動維持公正與誠信。

馬會︰今次訪問鞏固雙方共同打擊非法賭博

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬會對聯合國毒罪辦的支持深感鼓舞，認為馬會不僅矢志確保賽馬運動的誠信，更涵蓋所有體育運動。今次訪問不但加深雙方的聯繫，更鞏固了雙方透過國際協作，共同打擊腐化與非法賭博，以及促進體育誠信的決心。

馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠指，會同心竭力支持各地政府、體育機構及其他主要持份者，打擊非法賭博及金融犯罪。馬會期待在能力提升及經驗分享等方面，為雙方聯手應對打擊面前與日俱增的威脅，作出更大貢獻。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉補充亦指，馬會的獨特綜合營運模式，一直為建設更美好社會作出貢獻，惠及社區，不但包括保障社會免受非法賭博的禍害，更會將收入透過稅款及慈善捐款回饋社會，造福社群，認為這正是香港的獨特之處。