68歲長期病女子發燒入院　感染侵入性腦膜炎雙球菌　情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者是一名有長期病患的68歲女子，本月3日入院，血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。病人臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。



衞生署衞生防護中心（資料圖片）

衞生防護中心指出，個案涉及一名有長期病患的68歲女子，她於6月3日開始發燒、發冷、頭暈、頭痛和呼吸困難。她同日到伊利沙伯醫院求醫，其後獲安排入住該院接受診治。病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。病人臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。

病人潛伏期內沒有外遊

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。