侵入性腦膜炎雙球菌｜76歲患長期病男子染疫　發燒及全身乏力

衞生署衞生防護中心表示，一名患長期病的76歲男子因發燒及全身乏力求醫，經血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，現情況穩定。他在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

防護中心稱，個案涉及一名有長期病患的76歲男子，他於2月6日開始發燒和全身乏力，同日到北大嶼山醫院求醫，其後獲安排到瑪嘉烈醫院接受診治。

病人臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人現時情況穩定，血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

中心指，初步調查顯示病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵，中心調查仍在進行中。

防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。

中心續稱，不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡，腦部損害可導致智力受影響等。