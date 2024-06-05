港大風波｜張翔發電郵予教職員：校委會動搖港大學術自主百年基石

香港大學校委會風波持續，港大校長張翔今日（5日）向全校發電郵，指港大過去一年「內部紛爭不斷」，他直接指摘上月底校委會未經通知下，審議多名副校長人選「違反既定程序」，事前沒有諮詢其意見，又指大學管理層對此一無所知，「在我和校委會成員事先毫不知情的情況下」，直指「這樣的行爲動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才」。



:張翔（左）今午首度金1開露面，他與新任副校長（商業）蔡洪濱（右）有短暫交談及握手，張翔亦「笑笑口」表現得親切，似乎未受副校長風波影響。（廖雁雄攝）

張翔在電郵開始，提及港大在QS國際大學排名由去年第26位躍升至今年的第17位，他認為既是政府長期支持教育發展的結果，也是「香港大學大膽改革，在全球招賢納士，克服了眾多困難和阻力的成果」。

他表示，發展離不開安定的環境，但港大過去一年內部紛爭不斷，衝擊大學的運作，無疑會影響香港大學未來的聲譽和地位。「因惡意匿名投訴引發的調查長達半年，剛剛落幕，校委會上星期二（5月28日）舉行會議，在我和校委會成員事先毫不知情的情況下，有決議被提出，以任命幾位暫任副校長」。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

張翔引用《香港大學條例及規程》，指條例賦予校長任命暫任高層管理人員的權力，直指校委會今次任命暫任副校長的程序違反既定程序，並背離任命高級管理層時需事先進行溝通和討論的良好管治基本原則。

所有暫任副校長的人選建議均非由我提出，事前也沒有諮詢我的意見，大學管理層對此一無所知。 港大校長張翔

張翔批評校委會「這樣的行爲動搖香港大學學術自主的百年基石」，不利香港大學和香港的穩定與發展，「更談不上吸引全球人才」。因此他作為一校之長，有責任維護大學的百年優良傳統、管理機制和程序，確保大學的正常運作。

他在文末感謝所有關心港大的師生員工、校友和各界人士，以大學的福祉和香港的未來為重，強調「必須尋求解決之道，捍衛大學的尊嚴」。

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從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

張翔致教職員全文

港大創高峰 穩基石 再前進

尊敬的各位同事、同學與校友：

剛剛公佈的QS國際大學排名（QS World University Rankings），香港大學由去年排名26位，躍升至今年的17位，這是我們歷來的最佳表現。



我們能獲得如此佳績，實在有賴全體師生員工和廣大校友多年來不懈的努力，在各自領域堅持追求卓越，我衷心感謝大家的貢獻。這也說明，香港大學過去幾年，雖然經歷疫情的衝擊，但大學上下齊心努力，勇攀新高峰。



在QS國際大學排名中，學術聲譽，論文引用率和僱主聲譽三項指標所佔的比重最高。這次排名躍升既是香港特區政府長期支持教育發展的結果，也是香港大學大膽改革，在全球招賢納士，克服了眾多困難和阻力的成果。在此，我向香港大學全體師生表示熱烈祝賀，向所有關心和愛護香港大學的校友和各界朋友表示衷心感謝。



發展離不開安定的環境，香港大學過去一年，內部紛爭不斷，衝擊大學的運作，無疑會影響香港大學未來的聲譽和地位。因惡意匿名投訴引發的調查長達半年，剛剛落幕，校委會上星期二舉行會議，在我和校委會成員事先毫不知情的情況下，有決議被提出，以任命幾位暫任副校長。



《香港大學條例及規程》賦予校長任命暫任高層管理人員的權力。今次任命暫任副校長的程序違反既定程序，並背離任命高級管理層時需事先進行溝通和討論的良好管治基本原則。所有暫任副校長的人選建議均非由我提出，事前也沒有諮詢我的意見，大學管理層對此一無所知。



這樣的行爲動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才。作為一校之長，我有責任維護大學的百年優良傳統、管理機制和程序，確保大學的正常運作。



感謝所有關心香港大學的師生員工、校友和各界人士，以大學的福祉和香港的未來為重，我們必須尋求解決之道，捍衛大學的尊嚴。



近六年來，我和大學管理團隊矢志帶領港大再創高峰，向全球一流大學看齊。我相信，只要我們攜手努力，我們一定能為港大和香港創造更多令人驕傲的成就。



謝謝。



香港大學校長張翔教授

